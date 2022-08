Racerkører mistede kontrollen: Ramte tilskuere

Under et racerløb i den østrigske by Patergassen mistede en racerkører herredømmet over sin bil og kørte ind i tilskuere. Ti er kommet til skade - herunder et barn

Omkring klokken 16 lørdag mistede en racerkører herredømmet over sin bil under et racerløb i en sportsarena i den østrigske by Patergassen.

Bilen kørte gennem hegnet og ramte flere tilskuere.

Det skriver det østrigske medie Kronen Zeitung.

Ti personer er kommet til skade, og to er blevet fløjet til hospitalet med alvorlige skader. Blandt de to alvorligt tilskadekomne er et barn.

Ulykken fandt sted ved 'Race Cup Carinthia' i sportsarenaen Falkert/Wiederschwing, og der var tale om et slalomløb med biler. Det var i et sving, at føreren af bilen mistede herredømmet.

Siden ulykken har brandvæsenet, læger og et kriseteam været til stede ved arenaen. Føreren af bilen kom ikke noget til.