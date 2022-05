Racistisk massemorder inspireret af terrorist

Payton Gendron er navnet på den 18-årige mand, der er sigtet for lørdag at skyde og dræbe 10 personer ved et supermarked i Buffalo, New York.

Drabene bliver af myndighederne betegnet som racistisk motiveret, og de anslår, at gerningsmanden kørte i timevis for at komme til kvarteret, hvor angrebet fandt sted.

I alt skød han 13 mennesker, og 11 ud af de 13 ramte var sorte.

Politiet fortæller om det tragiske masseskyderi i Buffalo

CNN skriver, at myndighederne undersøger et 180 siders manifest, der er blevet udgivet online og angiveligt er skrevet af Gendron.

I dette manifest fortæller personen, at han er drevet af kampen for et hvidere USA og er inspireret af Brenton Harrison Tarrant, der udførte terrorangrebet mod to moskeer i Christchurch, New Zealand i 2019, hvor 51 personer døde.

Her ses politiet foran Payton Gendrons hjem i Conklin, New York. Foto: Angus Mordant/Ritzau Scanpix

Sendte sine mord live

Tarrant livestreamede sine drab på Facebook, og det var denne udsendelse, der særligt inspirerede Gendron ifølge manifestet.

Den 18-årige valgte at gå i Tarrants fodspor og livestreame sine drab på Twitch, der er en populær platform for gamere. Her kunne hans følgere se ham køre i bil frem mod supermarkedet og efterfølgende skyde vildt efter de personer, der tilfældigvis var ude for at handle.

Platformen har ifølge New York Times efterfølgende reageret ved at fjerne videoen og lukke hans profil.

I manifestet beskrives det, at han var begejstret for, at alle med internet ville kunne se og optage hans angreb.

Efter den nøje planlægning og udsendelsen af skyderierne blev Payton Gendron anholdt, men han nægter sig skyldig i anklagerne om drab.