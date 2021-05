Radikaliseret og syg mand dræbt i Frankrig

En 'kendt radikal', der var mistænkt for at have udført knivangreb i Frankrig, døde fredag af skudsår, som han pådrog sig i en skudveksling med politiet. Han havde forinden såret en kvindelig betjent alvorligt.

Manden, som var opført på det franske politis og indenrigsministeriets overvågningslister over formodede terrorister, var på flugt efter at have angrebet en politibetjent med en kniv i La Chapelle-sur-Erdre nær den vestlige by Nantes.

Manden var også diagnosticeret som skizofren, siger en kilde tæt på efterforskningen.

l alt var 250 politifolk sat ind i eftersøgningen af ham, og to politifolk blev såret, da han blev lokaliseret, og det kom til en skudveksling.

Myndighederne har ikke klarlagt noget motiv til angrebet, men manden var radikal og led af en alvorlig psykisk sygdom, siger en kilde tæt på efterforskningen.

Efter at have knivstukket en kvindelig betjent, som blev livsfarligt såret, stjal gerningsmanden hendes tjenestepistol og flygtede tid fods. Den kvindelige betjent blev fredag aften meldt uden for livsfare.

- Mine tanker går først til politibetjenten, som blev hårdt såret, skriver premierminister Jean Castex på Twitter.

- Hun har al min støtte og hele regeringens, skriver han.

Indenrigsminister Gérald Darmanin bekræfter, at den dræbte var en radikal, som var kendt af politiet.

- Den eftersøgte var omkring 40 år og blev løsladt fra et fængsel i 2016, siger Darmanin.

Han var blevet anholdt i 2013 for grove tyverier, og han blev efter løsladelsen behandlet for skizofreni.

Darmanin siger, at den mistænkte åbnede ild mod politiet, som derefter skød igen. Han døde kort efter skudvekslingen.

Angrebet skete dagen efter, at justitsminister Eric Dupond-Moretti opfordrede franske dommere til at udvise 'fasthed', når det gjaldt retssager mod personer, som havde rettet angreb mod politiet.

Politiet har bedt om bedre beskyttelse og hårdere straffe for angreb mod ordensmagten, efter en række anslag har gennem de seneste måneder har rystet landet og forstærket bekymringen for, at Frankrig fremover vil få flere og flere problemer med islamisme og immigration.