Rambuk-tyveri: Nye detaljer om økser og handsker

Politiet beder om hjælp til at opklare tyveri af smykker og ure for millioner i Aarhus

Flere gerningsmænd brød natten til tirsdag ind hos en smykkeforhandler på Skt. Clemens Torv i Aarhus og på få minutter slap de afsted med kostbare ure og smykker for millioner.

Østjyllands Politi frigiver derfor nu billeder af en efterladt økse i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at opklare forbrydelsen.

Politiet håber, at der er borgere derude, der ved hvor denne økse forhandles. Foto: politi

Konstrueret træ-rambuk

Milliontyveriet blev ifølge politiet begået omkring 04.30 om natten ved hjælp af en konstrueret træ-rambuk, som tyvene skubbede ind gennem butiksruden med deres bil.

Da gerningsmændene fik adgang til butikken, smadrede de glasmontrene ved hjælp af økser og huggede indholdet.

Det oplyser politiet i en ny pressemeddelse, hvor de offentliggør billeder af en af økserne, som tyvene forlod på gerningsstedet med håb om, at der er borgere derude, som kan identificere mærke eller forhandler.



Herudover har politiet frigivet billeder fra butikkens videoovervågning, da de ligeledes vil have hjælp til at finde mærke og forhandler af de sort/grå handsker som en af tyvene havde på.

En af tyvene bar disse sort/grå handsker under tyveriet. Foto: Østjyllands Politi

Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har informationer, der kan hjælpe med at opklare forbrydelsen.