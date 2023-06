Ramt af skud i København: Politiet efterforsker sagen

Hvis man var på Nørrebrogade i København tirsdag aften, ville man blive mødt af afspærringer og politifolk.

En mand blev ramt af skud lidt inden klokken 18, kunne Københavns Politi bekræfte over for Ekstra Bladet. Han er uden for livsfare.

Onsdag morgen oplyser politiet, at der endnu ikke er foretaget anholdelser, og ellers holder ordensmagten kortene tæt ind til kroppen.

- Vi efterforsker bredt, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Desuden vil politiet ikke oplyse, om de har en eller flere formodede gerningspersoner, de går efter, eller om der kan være en relation mellem offer og gerningspersoner.

Efterlyser vidner

Tirsdag aften efter skudepisoden på Nørrebro opfordrede politiet til at ringe til dem på telefon 114, hvis man var vidne til episoden eller måtte ligge inde med videooptagelser derfra.

- Klokken 17.53 får vi en anmeldelse om, at der er affyret skud på Nørrebrogade, og i den forbindelse har vi selvfølgelig iværksat en politiindsats for at danne os et overblik, lød det fra vagtchefen kort efter anmeldelsen.

Som det fremgår af billederne fra stedet, har politiet afspærret et område på Nørrebrogade tæt ved Assistens Kirkegård.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer