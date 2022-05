Randers Kommune:- Vi er dybt chokerede

Hos Randers Kommune er man svært påvirket af den makabre sag, hvor en ansat på Plejecenteret Tirsdal er sigtet for et drab og tre drabsforsøg.

Ofrene var beboere på plejecentret, og politiets foreløbige efterforskning viser, at de fire ofre bevidst blev forgiftet med medicin:

- Det mest chokerende er selve sigtelsen. Vores medarbejdere tager på arbejde med det formål at drage omsorg for beboerne og tilføre dem livskvalitet og hjælp, siger Thomas Krarup, direktør for sundhed, kultur og omsorg i kommunen.

- Vi har fra begyndelsen arbejdet tæt sammen med politiet og stillet data og viden til rådighed for efterforskningen, tilføjer han.

Han ønsker ikke kommentere sagen i detaljer, men tilføjer:

- Det vi nu har brug for er ro som politiet har efterspurgt sådan at de kan efterforske færdigt. Så vil vi koncentrere os om beboerne og deres pårørende, siger direktøren

Ekstra Bladet har kontaktet flere medlemmer af kommunens omsorgsudvalg. De har modtaget en forhåndsbriefing om sagen, men ønsker ikke at udtale sig. De henviser alle til Thomas Krarup.

Den sigtede kvindelig medarbejder blev fremstillet i grundlovsforhør 15. marts. Her fandt man, at der var begrundet mistanke om såkaldt kvalificeret vold imod de fire ofre.

Kvinden fik den 11. maj forlænget sin varetægtsfængsling, så den nu er gældende frem til den 8. juni.

Hun er sigtet for at have begået drab og drabsforsøg i februar og marts i år. Hun nægter sig skyldig.