Range Rover-drabet: Hævn var motivet til skuddrab på 25-årig

Anklagemyndigheden mener, motivet til brutalt drab i Aarhus var kynisk ’tilbagebetaling’ for et tidligere drabsforsøg på en af de tiltaltes storebrødre

Hævn var – mener anklagemyndigheden – motivet til, at en 25-årig mand fra Tilst en sen aften i februar 2020 kynisk blev dræbt med flere skud gennem kroppen, mens han sad i sin Range Rover på en parkeringsplads på Søhøjen tæt på sit hjem i Tilst nordvest for Aarhus.

Det kom frem under forelæggelsen af den store og opsigtsvækkende nævningesag, som tirsdag har taget sin begyndelse i den store retssal 3 ved Retten i Aarhus.

Retsmødet er det første af 17, hvor der undervejs i sagen skal føres 24 vidner.

Stor sikkerhed om de tiltalte

Tre mænd på 29, 25 og 24 år sidder på anklagebænken, og to af de tre blev under endog meget store sikkerhedsforanstaltninger ført ind i håndjern og fikseringsbælte omgivet af en større flok uniformerede og bevæbnede betjente samt en håndfuld fængselsbetjente fra Kriminalforsorgen.

Da specialanklager Jesper Rubow indledte sin forelæggelse, lagde han stor vægt på, hvad der var gået forud for det brutale drab på den 25-årige dansk-somalier, som blev dræbt klokken 23.25 den pågældende aften 27. februar.

- Jeg vil starte tre uger tidligere; nemlig den 6. februar 2020. For da var der et drabsforsøg, som skete på Inger Christensens Gade i Brabrand. Offeret var M’s (den 25-årige tiltalte i denne sag, red.) ældste bror. Han bliver skudt og får alvorlige skader og bliver akut opereret og indlagt på Skejby Sygehus gennem længere tid, lød det fra anklageren.

Han fortsatte:

- Ud fra den rumaflytning politiet foretog, mens M. var indlagt på Skejby Sygehus, er det anklagemyndighedens opfattelse, at der bliver talt om drabet i denne sag. Det er med andre ord vores opfattelse, at drabsforsøget på M var motivet til dette drab, sagde Jesper Rubow.

Genoplivning var forgæves

Den 25-årige mand, som blev dræbt siddende i sin Range Roger på Søhøjen i Tilst, blev forsøgt genoplivet gennem 20 minutter af politi og redningsfolk. Men hans liv stod ikke til at redde.

Umiddelbart efter at de dybt chokerede naboer til gerningsstedet hørte en række af seks skud affyret umiddelbart efter hinanden, forsvandt gerningsmændene fra stedet i en sort BMW i høj fart.

Mindre end et kvarter senere blev bilen fundet næsten udbrændt på en adresse i landsbyen Sabro vest for Aarhus. Der er mere end 10 kilometer mellem gerningsstedet og det sted, bilen blev fundet.

Alligevel var der på daværende tidspunkt ingen spor af mulige gerningsmænd.

Fandt våben og ammunition

Men fire uger senere kom der en form for et gennembrud i sagen, da Østjyllands Politi fandt en større mængde våben med tilhørende skarp ammunition under en ransagning på en adresse i Risskov.

Derefter blev den første af de tre tiltalte anholdt, fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Senere kom de to øvrige i politiets søgelys og blev anholdt og har ligeledes siddet varetægtsfængslet siden.

Alle tre tiltalte nægter sig skyldig i manddrab.

Den 24-årige risikerer udvisning af Danmark, hvis han kendes skyldig i hovedtiltalen.

Ekstra Bladet følger nævningesagen ved Retten i Aarhus.