'Range Rover-drabet': Tiltalte for retten efter to års venten

Tre mænd tiltalt for brutalt skuddrab. Politiet forpurrede angiveligt et eller flere andre drabsforsøg. 25-årig dræbt fra tæt hold, da han sad i en bil i et boligområde

Tre mænd på 29, 25 og 24 år sidder fra tirsdag morgen på anklagebænken i et nævningeting i en opsigtsvækkende sag ved Retten i Aarhus.

Alle er tiltalt for at stå bag det brutale drab på en 25-årig mand, som 27. februar 2020 blev skudt flere gange fra tæt hold, mens han sad i en Range Rover på en åben parkeringsplads i et større boligområde på Søhøjen i Tilst nordvest for Aarhus.

Mens corona’en har hærget landet, og sagerne af den grund har hobet sig op i retssystemet, har de tre siddet varetægtsfængslet nu gennem næsten to år, inden Retten i Aarhus tirsdag tager hul på sagen mod dem.

De nægter sig skyldige i manddrab, ligesom de to ældste, som også er tiltalt for at have forberedt yderligere et eller flere skudattentater mod andre endnu ukendte personer, nægter sig skyldige i den del af anklageskriftet.

Det var dybt chokerede naboer, som den skæbnesvangre februar-aften omkring klokken 23.25 hørte den skarpe, smældende lyd af en række skud, der blev affyret kort efter hinanden.

Skuddene faldt tæt ved deres boliger.

Kort efter kunne de konstatere, at der i den store Range Rover, som holdt på den store parkeringsplads lige udenfor deres vinduer, sad en livløs mand.

Og en stor sort BMW blev set køre fra stedet i høj fart.

På trods af at de tilkaldte politibetjente og senere reddere forsøgte førstehjælp og genoplivning gennem mere end 20 minutter, blev det 25-årige skudoffer erklæret død på stedet.

Skudt gennem kroppen flere gange med en 9 millimeter pistol.

Den sorte BMW blev fundet udbrændt på en adresse uden for landsbyen Sabro vest for Aarhus mindre end et kvarter efter, at flere af de dybt rystede naboer ringede 112.

Der er over ti kilometer mellem gerningsstedet og den adresse, hvor den brændende bil blev fundet.

I den følgende tid efterforskede Østjyllands Politi sagen intenst og meldte ud, at drabet formentlig var led i en ulmende konflikt mellem lokale kriminelle.

Og knap en måned efter det kyniske drab blev den første af de mistænkte anholdt, fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Når der i slutningen af marts ventes dom i nævningesagen, vil han således have siddet varetægtsfængslet og ventet på sin dom gennem mere end to år.

Politiet mener, det har forpurret yderligere et eller flere andre skuddrab gennem efterforskning af drabet på den 25-årige dansk-somalier.

For under en ransagning i et kælderrum på en adresse i Risskov 23. marts 2020 blev der fundet et større arsenal af våben og skarp ammunition.

Blandt andet blev der beslaglagt to oversavede jagtgeværer af typerne Laurona og Miruko samt en revolver.

Og derudover cirka 120 patroner beregnet til haglgeværene, til en riffel og til den Smith & Wesson revolver, der blev fundet ved ransagningen.

Den 24-årige tiltalte risikerer udvisning af Danmark, hvis han kendes skyldig i manddrab.