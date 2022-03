'Range Rover-drabet': Tre tiltalte frikendt

Tre mænd på henholdsvis 29, 25 og 24 år er tirsdag i et nævningeting ved Retten i Aarhus blevet frifundet for drab på en 25-årig mand, ligesom de er frifundet for drabsforsøg.

Alle var tiltalt for at stå bag det brutale skuddrab på den 25-årige, som 27. februar 2020 sent om aftenen blev skudt flere gange gennem kroppen fra tæt hold, mens han sad i en Range Rover firehjulstrækker på en åben parkeringsplads i et større boligområde på Søhøjen i Tilst nordvest for Aarhus.

Mens coronaen har hærget landet, og sagerne af den grund har hobet sig op i retssystemet, har de tre siddet varetægtsfængslet gennem næsten to år, inden Retten i Aarhus i begyndelsen af februar tog hul på sagen mod dem.

De har alle hele tiden nægtet sig skyldige i manddrab, ligesom de to ældste, som også har været tiltalt for at have forberedt yderligere et eller flere skudattentater mod andre endnu ukendte personer, har nægtet sig skyldige i den del af anklageskriftet.

Den 25-årige tiltalte blev løsladt med det samme efter nævningetingets kendelse. Han blev dog kendt skyldig i handel med og besiddelse af kokain.

Det samme gjorde den 24-årige tiltalte, der risikerer udvisning af Danmark.

Den 25-åriges forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, siger om sin klients frifindelse for manddrab:

- Det er jo altid specielt at vinde en drabssag som forsvarer, så det er klart, at både min klient og jeg er meget glade. Han har siddet varetægtsfængslet i et år og 10 måneder, og nu kan han så gå ud i friheden i stedet, siger han til Ekstra Bladet.

Den 29-årige tiltalte blev kendt skyldig i våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

På hans adresse i Risskov fandt Østjyllands Politi under ransagning en Smith & Wesson revolver, to oversavede haglgeværer af mærkerne Laurona og Miroku samt en større mængde skarpe patroner til både geværerne og revolveren.

Der blev også fundet og konfiskeret en bæltetaske og flere afskudte patronhylstre.

Endelig dom med sanktion til de tre mænd falder senere i dag.