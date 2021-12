Ransagninger efter skyderier: Flere anholdt

Politiet har i dag skruet op for indsatsen for at få lagt låg på de konflikter i rocker/bandemiljøet, som menes at have ført til skyderierne i København de seneste dage.

Det oplyser politiet, som har foretaget ransagninger, hvor flere er blevet anholdt.

Tre mænd er dræbt og fire er såret siden skyderierne tog fart i torsdags på Nørrebro i København og frem til og med i nat, hvor der blev skudt i Herlev.

Ransagninger

Nu har Særlig Efterforskning Øst (SEØ) har med hjælp fra flere politikredse ransaget på en række adresser over hele Sjælland, men særligt i hovedstadsområdet.

- En række adresser er i dag blevet ransaget i en koordineret indsats mod organiserede kriminelle, bandegrupperinger og personer med relation til disse. Det sker efter den seneste uges skyderier. Flere personer er anholdt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet nævner i deres pressemeddelelse ikke detaljer om de anholdte, og hvad de måtte være sigtet for.

Skærpet strafzoner

Men politiet oplyser, at de udover ransagningerne også har indført det, som de kalder 'skærpede strafzoner' i København.

I en skærpet strafzone kan straffen for nogle former for kriminalitet stige til det dobbelte i forhold til praksis. Det kan for eksempel være i sager om våbenbesiddelse.

Politiet i København og på Vestegnen indførte i sidste uge såkaldte visitationszoner, hvor politiet uden konkret mistanke kan undersøge folk og køretøjer for for eksempel våben.

Zoner, hvor man risikerer dobbelt så høj straf, hvis man render rundt med et skydevåben, komme til at følge de eksisterende visitaionszoner.



Opdateres ...