Ransagninger efter voldsomt slagsmål

Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemført ransagninger i forbindelse med efterforskning af knivstikkeri ved et udendørs slagsmål i Esbjerg

To mænd er fortsat indlagt på hospitalet efter et udendørs slagsmål med dobbelt knivstikkeri på Præstebakken i Esbjerg tirsdag aften, og mens de blev behandlet for alvorlige, men umiddelbart ikke livstruende skader, ransagede politiet flere adresser i byen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse tidligt onsdag. Ved en ransagning i det centrale Esbjerg blev tre personer anholdt. Det drejer sig om en 31-årig mand, en 17-årig dreng og en 24-årig kvinde. De blev løsladt efter endt ransagning.

Onsdag ved 4.30-tiden afsluttede politiet undersøgelserne på Præstebakken og afspærringen blev ophævet. Såkaldt tryghedsskabende patruljering i byen fortsætter, oplyser politiet.

Pres på bandemiljøet

Anmeldelsen om slagsmålet indløb kort før klokken 19. To mænd på 20 og 25 år, begge fra lokalområdet, blev stukket med kniv i forbindelse med slagsmålet.

Politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at man efterforsker grundigt og i flere retninger.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ser meget alvorligt på situationen, og vi kan p.t. ikke udelukke, at der har været tale om et internt opgør i bandemiljøet i Esbjerg, siger han i en pressemeddelelse udsendt tidligt onsdag.

Det fremgår videre af pressemeddelelsen, at Syd- og Sønderjyllands Politi løbende har lagt et hårdt pres på bandegrupperingerne i Esbjerg. 11 bandemedlemmer er i øjeblikket i fængsel, og gennem de seneste år er i alt 55 medlemmer og relaterede blevet dømt med en samlet straf på indtil videre 87 år.

Derudover er en person udvist for bestandig, og tre personer er betinget udvist, oplyser politiet.