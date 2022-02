Rapper anholdt: 23 mia. beslaglagt

Hun kalder sig selv Krokodillen af Wall Street, laver rap-musik og deler økonomiske råd ud på TikTok. Nu er hun anholdt for at stjæle kryptovaluta for 30 milliarder kroner.

Amerikaneren Heather Morgan har allerede en del på CV'et. Nu ser det ud til, hun kan tilføje historisk stort Bitcoin-tyveri på listen.

I hvert fald hvis det står til USA's justitsministerium, der i går anholdte rapperen og hendes mand, Ilya Lichtenstein, i deres hjem i New York.



Største tyveri nogensinde

Parret er sigtet for at forsøge at hvidvaske stjålne Bitcoins. Ministeriet har indtil videre fundet frem til Bitcoins til en værdi af 23 milliarder kroner.

Hvor de resterende godt syv milliarder er, oplyser ministeriet ikke.

Det er den største økonomiske beslaglæggelse i amerikansk historie, fortæller ministeriet på deres hjemmeside.

Den stjålne kryptovaluta kan spores tilbage til et hackerangreb mod valutabørsen Bitfinex i 2016.

Det formodes ikke, at parret stod bag selve hackerangrebet.

Risikerer 20 års fængsel

Hvordan de er kommet i besiddelse af formuen vides endnu ikke, men FBI har fundet frem til flere end 2000 ulovlige pengeoverførsler.

I forsøget på at hvidvaske pengene, har parret flere gange købt gavekort til supermarkeder og restauranter på få tusinde kroner.

De har også haft adskillige falske identiteter for at skjule deres høje forbrug.

FBI fortæller, at der er tale om et meget gennemtænkt og sofistikeret forsøg på hvidvask.

Men nu gik den altså ikke længere. Morgan og Lichtenstein risikerer nu begge op til 20 års fængsel for den økonomiske kriminalitet.