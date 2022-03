Rapper dømt for sexfælder: Brugte teenagepiger som lokkemad

Musikeren Miklo, der i sin karriere har gjort sig store bestræbelser på at hemmeligholde sin identitet, er i dag idømt en længere fængselsstraf for blandt andet røveri og frihedsberøvelse

Musikscenen vil i de næste mange år være skiftet ud med indersiden af en celle for den danske rapper Miklo.

Rapperen med det borgerlige navn Anders Henckel Johansen er mandag eftermiddag ved Retten på Frederiksberg idømt tre år og ni måneders fængsel i en sag om grov vold, frihedsberøvelse, røveri og afpresning.

Samtidig får hans medtiltalte Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen, der rapper under kunstnernavnet TJ Mani, og medtiltalte Musa Mohamud Ahmed, der rapper under kunstnernavnet Luqa Dhere, hhv. 4,5 og 4 års fængsel.

15-årige piger var lokkemad

Sammen med to unge piger på 15 år stod rapperne ifølge retten bag en række sexfælder, hvor tre forskellige ofre i løbet af en weekend i december 2020 blev lokket i et baghold i en lejlighed på Frederiksberg under påskud om sex med en ung kvinde.

I stedet blev ofrene overrasket af et tæskehold, lænket med sexhåndjern og udsat for grov vold og afpresning, der ifølge retten sikrede rapperne i alt 15.000 kroner, som enten blev trukket fra ofrenes hævekort eller overført via Mobile Pay.

Under sagen er det kommet frem, at ofrene under overfaldet blev beskyldt for at være pædofile og truet med, at deres seksuelle tilbøjeligheder ville blive offentliggjort, hvis de gik til politiet.

Alle tre ofre måtte søge lægehjælp. En enkelt har fået opereret en skinne i kindbenet, fordi knoglen var blevet knust.

Skjulte sig bag maske

I sin procedure lagde anklager Emil Gregersen væk på grovheden ved overfaldene.

- De har været ligeglade med dem, de har stået overfor. Mændene har været nemme ofre og nogle, som de tiltalte ikke har haft så meget tilovers for, sagde han til retten, hvor han også adresserede, at de tre rappere bar maskering under voldsepisoderne.

- Man kan ikke bare skjule sig bag en maske og udgøre et selvtægtspoliti og så tro, at man kan slippe af sted med det, lød det.

Før sin anholdelse så karrieren ellers ud til at blomstre for Anders Henckel Johansen.

Under kunstnernavnet Miklo fik han en af pladeselskabet Universals mest lukrative pladekontrakter i 2020. Han er desuden blevet udråbt som en af Danmarks største raptalenter og har i sin karriere gjort sig store bestræbelser på at hemmeligholde sin identitet. Han optræder derfor altid med fuld maskering.

Ved dagens domsafsigelse modtog Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen dommen, mens Anders Henckel Johansen og Musa Mohamud Ahmed udbad sig betænkningstids med henblik på anke.

- Jeg er tilfreds med, at de blev dømt i fuldt omfang i hovedforholdene og også at udmålingen lægger sig tæt op af det jeg påstod, siger anklager Emil Gregersen til Ekstra Bladet.