Rapper undgår dødsstraf

Kurdisk rappers retssag skal gå om i Iran. Han var ellers dømt til døden for deltagelse i demonstrationer mod styret. Mindst to personer er allerede hængt, mens mange andre risikerer at blive henrettet. Protesterne fortsætter i Iran

Rapperen Saman Yasin har fået medhold i sin appelsag om dødsstraf i Iran.

Det er den iranske højesteret, som har sagt god for, at rapperens sag skal gå om.

Saman Yasin var ellers en af de mange, der stod til at miste livet i Iran. Det sker efter, at styret er begyndt at henrette folk, som har deltaget i efterårets og vinterens omfattende protester mod det iranske styre.

Mindst to af demonstranterne er allerede blevet hængt. Ifølge Amnesty International er 11 personer blevet dømt til døden.

15 andre skulle være anklaget for de samme forbrydelser og 26 personer kan altså ende med dødsstraf, mener Amnesty International.

En anden demonstrant, som var anklaget for det samme som Saman Yasin, fik ikke medhold i appelsagen.

To kvinder demonstrerer mod det Iranske styre i Tyskland. Foto: Guido Kirchner/Ritzau Scanpix

Fjendskab mod gud

Saman Yasin er en kendt Iransk-kurdisk rapper, som har været meget aktiv i protesterne.

Både på de sociale medier, men også ved at deltage fysisk.

Annonce:

Ifølge anklagen skulle han have forsøgt at slå sikkerhedsstyrker ihjel, have affyret en pistol i luften og sat ild i en skraldespand under en demonstration.

Ifølge anklagen har Saman Yasin dermed gjort sig skyldig i ‘Fjendskab mod gud’.

- Hvor i verden ser man, at ens elskedes liv tages for en skraldespand? sagde moderen til Saman Yasin i en video, der blev lagt ud på de sociale medier.

Få dage inden inden Irans højesteret besluttede at lade sagen gå om, forsøgte den 24-årige Saman Yasin at begå selvmord i sin fængselscelle, skriver en række medier.

En iransk kvinde demonstrer mod det iranske styre under VM i Qatar. Foto:Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Massive demonstrationer

Der har været omfattende demonstrationer mod det iranske styre hele efteråret.

De startede da en ung kvinde, Mahsa Amini, blev dræbt efter at have været i det berygtede ‘ moralpolitis’ varetægt.

Hun lå i koma i tre dage, inden hun døde den 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede håret godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Læs mere om Irans brutale moralpoliti.

Annonce:

Siden har det iranske præstestyre slået hårdt ned på demonstranterne.

Mindst 500 er blevet dræbt i de omkring 100 dage demonstrationerne har foregået.

Forleden fastslog den iranske præsident, Ebrahim Raisi, at der ikke vil blive udvist nogen form for nåde over for demonstranter i landet.

- Landets omfavnelse vil være tilgængelig for alle, men vi viser ingen nåde over for dem, der er fjendtlige, sagde den dybt konservative præsident.

Læs mere: Irans præsident varsler ingen nåde