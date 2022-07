Rasende 15-årig: Råbte 'fucking luder' til betjente

En efterlyst 15-årig dreng strittede så meget imod rent verbalt, da han onsdag aften blev anholdt i Vordingborg, at der var dobbelt op på den rasende teenagers sigtelses-konto.

Det fortæller pressevagten hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Den 15-årige blev efter endt afhøring løsladt samme aften med én sigtelse for brud på lov om euforiserende stoffer og én for at have fornærmet de betjente, som pågreb ham på Valdemarsstien.

Drengen virkede påvirket af stoffer, da han blev standset klokken 19.26, og det viste sig, at han havde 0,5 gram amfetamin på sig. Han var på det tidspunkt efterlyst, da han havde forladt det bosted i nærheden, hvor han til daglig opholder sig.

Den udvikling passede ikke den unge mand. Han råbte ifølge politiets pressetalsmand blandt andet 'fucking luder' til en af betjentene eller dem begge to.

Dagen i forvejen var han også på kant med ordensmagten. Her blev han pågrebet med 4,3 gram amfetamin på sig.