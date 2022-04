Rasende 18-årig anholdt igen: 'Pansersvin!'

En purung bilist kørte så råddent igennem flere timer, at han blev anholdt af politifolk to gange, og så gik han for alvor amok

Biler kan være et farligt værktøj. Det bekræftede en 18-årig sydsjællænder, da han mandag eftermiddag og aften satte ordensmagten og trafikken i Holme-Olstrup og senere Næstved på den anden ende.

To gange inden for nøjagtig 91 minutter blev den purunge bilist stoppet i sin egen personbil af mærket Ford og anholdt af politifolk.

Begge gange blev der udtaget en blodprøve, men først i forbindelse med sin endegyldige anholdelse på Banegårdspladsen i Næstved blev han sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og andre brud på færdselsreglerne.

Det oplyser Casper Andersen, fungerende vicepolitiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

- Det er en alvorlig sag. Jeg vil beskrive det som groft og utryghedsskabende, siger han uddybende.

Men ikke nok med det. Casper Andersen bekræfter, at den unge mand var meget ophidset i forbindelse med, at han klokken 18.55 samme aften for anden gang blev bedt om at afgive en blodprøve. På det tidspunkt sad han bag rattet i sin bil på Banegårdspladsen i Næstved.

Råbte flere ukvemsord

Mandens opførsel i situationen var så grænseoverskridende, at det udløste en særskilt sigtelse med ham for at have fornærmet de politifolk, som var til stede.

- Han kom med flere ukvemsord, og råbte blandt andet 'pansersvin' efter betjentene, forklarer Casper Andersen.

Klokken 20.12 blev manden løsladt igen, og nu venter der ham både et efterspil for brud på færdselsreglerne og straffelovens paragraf 121.

- Vi har overvejet grundigt, om forseelserne skulle takseres som vanvidsbilisme. Men vi er altså nået frem til, at han for eksempel ikke direkte har udsat andre for fare, og der er med det, vi ved nu, heller ikke tale om en hastighedsoverskridelse på det niveau, som det kræves for at sagen kan behandles som vanvidskørsel, siger Casper Andersen, som er bekendt med flere vidneudsagn, der beskriver mandens hasarderede kørsel i Holme-Olstrup og senere i Næstved.

Casper Andersen understreger, at politiet under alle omstændigheder ser med stor alvor på sagen.

Politiet vil nu dykke ned i vidnernes forklaringer og eventuelle overvågningsfilm for at afklare hele forløbet nærmere.

Konfiskerer ikke køretøj

Det var i første omgang en politibetjent på vej hjem fra arbejde, der midt på eftermiddagen bemærkede, at den unge mand kørte iøjnefaldende friskt til på Landevejen i Holme-Olstrup.

Flere vidner kunne senere bekræfte, at teenageren overhalede indenom i en venstresvingsbane for at presse sig foran andre trafikanter. I forløbet tog han også en cykelsti i anvendelse. Det førte til hans første anholdelse.

Senere blev han spottet i den samme bil i Jernbanegade i Næstved, før han blev stoppet og anholdt én gang for alle på Banegårdspladsen i den samme by.

Politiet er nået frem til, at der ikke er grundlag for at konfiskere hans køretøj. Det er uklart, om han tidligere har været i konflikt med straffeloven.

