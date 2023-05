Raser i retten: - Jeg er også i Men In Black!

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Alt forløb i ro og mag, indtil ét særligt spørgsmål.

Onsdag startede retssagen mod en tidligere ministerchauffør, som er tiltalt for pligtforsømmelse, misbrug af sin stilling, brugstyveri og voldtægt. Tanja Iversen, som sammen med Ekstra Bladet forsøgte at afsløre chaufføren i 2021, er selv tiltalt for brugstyveri og medvirken til stillingsmisbrug.

Begge parter nægter sig skyldige.

Tanja Iversen forklarer i retten, at hun kom i kontakt med Ekstra Bladet via Facebook-gruppen 'Sandhedens Time'

Mod slutningen af onsdagens retsmøde spurgte forsvareren til den 42-årige chauffør Tanja Iversen ind til gruppen, der opstod ud af utilfreds med regeringens corona-nedlukning.

Forsvareren ville vide, hvor meget Tanja Iversen kender til gruppen og dens holdninger.

- Jeg forstår ikke spørgsmålet. Hvorfor er det relevant? lød det fra en tydeligt irriteret Tanja Iversen.

Rasede

Og så hævede hun stemmen.

- Jeg er også med i Men in Black. Er det så også relevant!? udbrød hun i et tonefald, der fik dommeren til at mane til ro.

Efterfølgende forklarede Iversen - nu helt rolig - at hun ikke lægger skjul på, at hun er med i Men In Black.

Mod slutningen af det timelange blev forhør Tanja Iversen dog mere og mere kortfattet.

- Jeg forstår ikke dit spørgsmål, lød det flere gange til både den 42-åriges forsvarer samt anklager Tasi Louise Nørskov-Jensen.

Både Tanja Iversen og den 42-årige chauffør nægter sig skyldig i alle tiltalepunkter.

Ekstra Bladet omtaler Tanja Iversen ved navn, fordi det er kendt i offentligheden, efter hun selv stod frem med sin historie.