Raser mod amerikansk politiker: 'Upassende og ubehageligt'

Flere amerikanske politikere har på Twitter kommenteret søndagens skyderi i Field's. Kommentarerne møder skarp kritik.

En af dem, der har kommenteret på det tragiske skyderi, er Lauren Boebert, der er medlem af Repræsentanternes Hus i USA.

'Der har lige været et masseskyderi i Danmark. Et land med en af de strengeste våbenlove i Europa. Det er på tide at indrømme, at våbenlove IKKE stopper masseskyderier,' skriver hun på Twitter.

Flere kommenterer

Men Boebert er langt fra den eneste, som bruger skyderiet i Field's til at diskutere våbenlovgivning.

'Skyderi i København i Danmark, hvor pistoler er FORBUDT? Ååååh, jeg kan ikke vente på, at venstrefløjen forklarer, hvordan det skete!,' skriver den republikanske politiker Lavern Spicer på Twitter.

'Et skyderi i et center i København, hvor pistoler er praktisk talt umulige at eje for den brede offentlige befolkning, modbeviser hver eneste venstrefløjs snak om våben,' skriver den amerikanske politiker Irene Armendariz-Jackson i et tweet.

Har ikke ord for det

Kommentarerne har efterfølgende fået mange danskere til at gå i rette med de amerikanske politikere, fordi de mener, at deres udmeldinger er yderste upassende.

'Har ikke ord for, hvor upassende og ubehageligt dette tweet er,' lyder det blandt andet fra Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors på Twitter, hvor han henviser til Lavern Spicers tweet.

Folketingsmedlem Uffe Elbæk er heller ikke begejstret for de amerikanske Twitter-opslag.

'Som et medlem af det danske folketing er jeg totalt chokeret over den manglende empati i dette tweet,' skriver han blandt andet i et tweet til Lavern Spicer.

'Skam dig,' skriver Elbæk videre.

