Raser over politiet: Brugte elektrochokvåben mod 95-årig kvinde

I den lille australske by Yallambee Lodge tager ordensmagten ingen chancer.

Det står klart, efter en opsigtsvækkende historie har spredt sig på diverse internationale medier, herunder BBC.

Da to betjente tidligt om morgenen onsdag i sidste uge ankom til et plejehjem i byen til meldinger om, at en 95-årig kvinde bar en kniv, brugte den ene betjent nemlig et elektrochokvåben mod hende.

Den hårdhændede behandling vækker nu massiv harme i landet Down Under.

I kritisk tilstand

95-årige Clare Nowland havde ganske rigtig en steak-kniv på sig, som hun i et ganske langsomt tempo og godt støttet af sit gangstativ nærmede sig betjentene med.

I stedet for at klare situationen på en mere rolig facon, valgte betjentene at skyde hende to gange i brystet, hvilket nu har sendt Clare Nowland i kritisk tilstand.

- Hun havde et gangstativ, men hun havde altså også en kniv, forsvarede assisterende politikommissær Peter Cotter sine kollegas handling med på et pressemøde fredag.

Familien til 95-årige Clare Nowland frygter, at hun vil dø af de skader, som hun har pådraget sig. Hun faldt blandt andet ned og fik både kraniebrud og en alvorlig hjerneblødning, beretter det britiske medie.

- Familien er i chok. De er forvirrede, og lokalsamfundet er forarget. Hvordan kan det ske? Hvordan forklarer man dette niveau af voldsomhed? Det er absurd, raser Andrew Thaler, der ven til familien.

Han beskriver Clare Nowland som 'et stort aktiv for samfundet og hendes kirke'.

Skarp kritik

Sagen har vakt massiv vrede over politiet. Blandt andet hos organisationen for Civile Rettigheder og Folk med Handicap i Australien (PWD).

- Hun er enten en fandens adræt, rask, hurtig og intimiderende 95-årig kvinde, eller også er der en meget dårlig mangel på dømmekraft fra disse politibetjente, lyder det fra præsident Nicole Lee.

Politiet har nu igangsat en undersøgelse, mens den betjent, som skød Clare Nowland to gange, er fjernet fra tjeneste, mens undersøgelsen foregår.

Han vil blive afhørt om episoden, fortæller politikommissær Karen Webb:

- Ingen betjente, ingen af ​​os, er hævet over loven. Episoden vil blive gransket grundigt ud fra et kriminelt perspektiv. Jeg forstår og deler samfundets bekymringer.

Der er ingen meldinger om, hvad der ledte til, at Clare Nowland angiveligt bar rundt på en kniv.