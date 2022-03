Raserede hotelværelse - personalet fik nok

To unge mænd forsøgte at skride fra regningen, efter de havde raseret deres hotelværelse

Personalet på Hotel Vejlefjord ved Stouby fik sig en dramatisk oplevelse onsdag, da to unge mænd forsøgte at løbe fra regningen. Det skriver Horsens Folkeblad.

Inden flugten havde de to mænd raseret deres hotelværelse, hvor personalet fandt spiritusflasker, chips og kosmetik, som mændene havde stjålet over natten. På værelset var flere ting desuden ødelagt.

Det lykkedes imidlertid personalet at tilbageholde mændene, så politiet kunne nå frem i tide.

- De forsøger at tilbageholde mændene, blandt andet ved at blokere vejen med en lastbil, der var ved at levere varer. De lykkedes at forsinke dem nok til, at vi når frem, inden mændene forsvinder, siger politikommissær Jesper Christensen til Horsens Folkeblad.

Det er endnu ikke opgjort, hvor stor en regning, de to mænd kan se frem til.