Rasmus sigtet: Det var ingen julefrokost

Mens politiet vidt og bredt har meldt ud, at 20 unge mennesker i aftes så stort på coronarestriktionerne og holdt en larmende julefrokost midt i Næstved, undrer en af de sigtede sig gevaldigt.

Rasmus Henriksen er medindehaver af den telemarketingvirksomhed, hvor forsamlingsforbuddet ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i aftes blev brudt.

- Det er spændende at se beskrevet på forskellige medier, at vi skulle have holdt en julefrokost. Vi arbejder i øjeblikket for at overleve coronakrisen rigtig meget over. Det betyder, at vi sidder op mod 23 unge mennesker spredt på knap 400 kvadratmeter fra klokken 9 til 21.30 i min og mine to partneres virksomhed. Det betyder, at folk er på arbejde på nogle tidspunkter, hvor man normalt ville være hjemme og spise aftensmad, fortæller den 20-årige mand til Ekstra Bladet.

Virksomhedens underbo er en restaurant, der på grund af den seneste coronanedlukning kun kan sælge takeaway.

Julemenu og alkohol

Da det tirsdag blev fyraften, bestilte telemarketingvirksomheden derfor mad herfra til både restaurantens og medarbejdernes fornøjelse.

- Vi vil gerne støtte de lokale og købte en fire retters menu, som godt nok hed 'julemenu', og også otte liter alkohol. Da der samtidig blev vist fodbold i fjernsynet, så vi det, mens vi spiste. Men det havde intet med en julefrokost eller et arrangement at gøre. Vi sidder omkring 20 mennesker og spiser sammen midt på dagen, uden at det er ulovligt. Men når vi så gør det som afslutning på arbejdsdagen, bliver det ifølge politiet pludselig ulovligt.

20 unge får smæk efter julefrokost

Pludselig stod der to betjente for at undersøge, hvad der foregik i virksomhedslokalerne. Noget, som ordensmagten var blevet gjort opmærksom på af en borger. Ifølge politiets døgnrapport indløb anmeldelsen om ulovlighederne klokken 22.50.

- De vidste ikke, hvad vi skulle sigtes for. Først mente de, det var epidemiloven, men det måtte de undersøge. Jeg blev så ringet op klokken 01 i nat og fik at vide, at det var forsamlingsforbuddet, vi havde brudt.

Det spiste de til det, politiet betegner som en julefrokost Forret Vitello tonnato med tun creme kapers cornichoner Mellemret Risotto med champignon parmesan og trøffel Hovedret Ball tip langtidsmarineret (oksesteg) med marsalasauce, dagens kartofler og garniture Dessert Panna cotta Vis mere Luk

De tilstedeværende medarbejdere kan se frem til en bøde hver på 2500 kroner, mens selve virksomheden vil modtage et bødeforlæg på op mod 10.000 kroner. Ifølge Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er de 19 sigtede mennesker 18 til 21 år gamle.

Rasmus Henriksen og hans kompagnoner agter ikke bare at betale nogen bøde.

- Vi er i dialog med vores advokat. Vi har ikke holdt nogen julefrokost. Vi har bare spist og fået et glas i forbindelse med arbejdet.

Den unge telemarketingboss har nærmest ondt af betjentene, hvoraf den ene efter hans vurdering er på alder med dem, han i aftes var med til at sigte.

- Men jeg må også bare sige, at det ikke virkede ret tjekket. De bar heller ikke mundbind. Det kunne måske være en idé, når nu de lukker en såkaldt julefrokost grundet smitterisiko. Så er det ikke det smarteste at stå og notere folks oplysninger med en halv meter i mellem dem uden det værnemiddel, vi andre er tvunget til at bære alle mulige steder rundt omkring.

30 festede med diskolys: Politiet kom i tvivl

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politi: Irrelevant

Mads Justesen, politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, går ikke så nøje op i, om det, der potentielt kan give 55.000 kroner i statskassen, kan betegnes som en julefrokost, som den bliver kaldt i politiets døgnrapport.

Det afgørende for politiet er, at man vurderer, at forsamlingsforbuddet er blevet overtrådt.

- Vi har vurderet, at forsamlingen ikke er et naturligt led eller nødvendigt i forbindelse med virksomhedens arbejde og derfor er omfattet af forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer, siger politikommissæren til Ekstra Bladet.

- En af lederne af virksomheden bestrider, at der var tale om en julefrokost eller noget andet, der har karakter af et planlagt arrangement.

- Vi har foretaget en vurdering, som har medført en sigtelse. Er man ikke enig i vurderingen, er der mulighed for at få den prøvet ved domstolene.

- De mennesker, som nu er sigtet, sidder sammen midt på dagen og spiser frokost, og så gør de det samme nogle timer efter, og så er det pludselig ulovligt. Kan du forstå, det kan virke besynderligt?

- Der er masser af virksomheder i Danmark, hvor mange mennesker går på arbejde hver dag og udfylder en rolle i arbejdet. Det kan man sagtens. Men det pågældende arrangement vurderes ikke at have været en del af virksomhedens arbejde. Om det var planlagt eller spontant er irrelevant i den forbindelse.

- Er det ikke mærkværdigt, at betjentene ikke vidste, hvad de skulle sigte de tilstedeværende for?

- Vi vil rigtig gerne gøre vores arbejde rigtigt fra starten. Og det er en dum idé ikke at have styr på lovgivningen, inden man foretager en sigtelse. Af og til kræver det, at man undersøger, at man har fat i det rigtige lovgrundlag, før man orienterer en sigtet. Jeg ser det som en kvalitetssikring af, at vores arbejde udføres korrekt.

At betjentene ikke bar mundbind skete ifølge Mads Justesen i fuld overensstemmelse med de gældende retningslinjer:

- Det er ikke en lokalitet, der kræver, at patruljen bærer mundbind. De må gerne, men der er ingen regler, der siger, man skal.

Politi delte corona-bøder ud: Men bar ikke selv mundbind