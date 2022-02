Razzia mod skibusser: Vrimler med overtrædelser

Det er vigtigt med tillid til buschaufføren, når i sammen slingrer ned ad et hårnålesving i det sydlige Schweiz.

På kanten til de store vinterferieuger har Tungvognscenter Øst gennemført to kontroller af busser med skiturister, som enten var på vej mod løjperne eller på vej hjem.

Og der var nok at komme efter for personalet, for de kunne konstatere overtrædelser både inden for færselslovens område, men også omkring lovgivningen for busområdet.

I to tilfælde blev udenlandske busser med tilkoblet påhængsvogn målt med en hastighed over det tilladte, hvor den ene blev målt til at køre mindst 97 km/t mod højst tilladt 80 km/t for vogntoget

Dertil fandt tilsynsmyndigheden to chauffører, som ikke havde overholdt den daglige hviletid.

Elendige bremser

Værre så det ud efter søndagens kontrol i Køge.

Her opdagede Tungvognscenter øst, at tre påhængsvogne tilkoblet busser ikke kunne bremse tilstrækkeligt, idet bremseevnen på en af påhængsvognene var helt nede på fem procent, hvilket medførte nummerplade-inddragelser og sigtelse mod de respektive buschauffører for overtrædelse af færdselsloven,

Hverken chaufføren og medføreren på en dansk bus med tilkoblet påhængsvogn havde den rette kørekortkategori til vogntoget, idet de begge manglede kørekortkategorien D/E.

I en udenlandsk bus blev det konstateret, at brugeren af køjetøjet ikke var i overensstemmelse med tilladelsesindehaveren.

Holdt møde om emnet

Kontrollerne kom ovenpå et møde i januar, hvor Tungvognscenter Øst satte fokus på politiets kontroller af busser for ca. 30 medlemmer af brancheforeningen Dansk PersonTransport.

- Kontrollerne blev udført efter det afholdte informationsmøde og netop nu, hvor det er højsæson for bustransport af skiturister til destinationer ofte langt væk.

- Sikkerheden for passagererne skal være i orden på disse lange køreture”, udtaler politikommissær Steen Bischof som leder for personalet i Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi