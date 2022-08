Reality-stjerne tiltalt for vilde trusler: - Vi kidnapper dig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En tidligere realitydeltager virkede ikke synderligt påvirket af situationen, da han mandag troppede op i retten med hullede shorts, sort t-shirt, guldkæde og strømper i sine Birckenstock-sandaler.

Han er ellers tiltalt for en bred palette af lovovertrædelser, herunder blufærdighedskrænkelser, frihedsberøvelse, vidnetrusler og overtrædelser af tilhold mod en tidligere kæreste.

Realitydeltageren nægter sig skyldig i de alvorlige anklager. Han er blandt andet tiltalt for at sende ti beskeder til en af sine ekskærester, efter hun havde afgivet forklaring til politiet.

'Din lille so. Du kommer til at bøde for alle dine handlinger, vi finder dig uden problemer og laver tortur på dig, vi klipper fingrene af dig og klipper dig skaldet, vi brænder dit hus ned, så selv dine dyr dør, vi ser alt, hvad du laver, så husk på det. Vi kidnapper dig, fatter du det. Vi ved, hvad hele din familie kører rundt i. Du færdig.', lyder en af de sms'er, som anklager Christine Kuus læste højt fra anklageskriftet,

Manden, der er i 20'erne, trak på smilebåndet, mens anklageren gennemgik beskederne.

Han gabte også flere gange og kiggede en enkelt gang kortvarigt på sin mobiltelefon i løbet af de 50 minutter, det tog anklageren at læse det lange anklageskrift op.

Realitydeltageren er beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke er muligt at beskrive ham nærmere.

Ændrede forklaring undervejs

Tiltalen mod ham består af i alt 105 punkter og rummer også besiddelse af kokain, doping, bedrageri og en meget lang række færdselsovertrædelser. En del af dem erkendte realitydeltageren.

Han havde dog en smule svært ved at finde rundt i, hvilke forhold han erkendte og hvilke han nægtede, da han under mandagens retsmøde forklarede om en dramatisk ransagning af hans lejlighed.

Her fandt politiet to skiver hash samt seks gram kokain på terrassen lige under hans altan. Først mente han dog ikke, at han havde noget at gøre med nogle af delene:

- Dét er heller ikke mit, sagde han, da anklageren spurgte ind til kokainen.

Her måtte hans egen forsvarer Naja Wærness Larsen stoppe ham og minde ham om DNA-beviser i sagen. Det fik ham til at ændre forklaring:

- Altså, jeg har rørt posen (med kokain, red.), lød det først.

- Og hvad er det, du gør med det?

- Jeg flytter det, svarede han.

- Hvordan flyttede du det?

- Jeg kaster det ud over altanen, erkendte han til sidst.

Det meste af retsmødet gik med at gennemgå de mange færdselsforseelser, som han er tiltalt for. Først senere skal han forklare sig om de forhold, der drejer sig om sine ekskærester. Her er han blandt andet tiltalt for at have delt nøgenbilleder og sexvideoer, samt frihedsberøvelser ved at tvinge dem ind i hans bil.

Der ventes at falde dom i september.

