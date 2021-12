Reality-stjerne tiltalt: Hamrede glas i hovedet på diskoteksgæst

En realitystjerne og youtuber, som er midt i 20'erne, blev i november sigtet for at have voldtaget en kvinde efter en tur i byen i Odense.

Nu viser det sig, at manden ifølge politiet desuden har begået vold øst for Storebælt.

For godt to år siden begik han ifølge anklagemyndigheden vold på et diskotek i København, og anklagemyndigheden har nu rejst tiltale mod manden.

Voldsepisoden fandt ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, sted på diskotek Hive i Skindergade 6. september 2019 klokken cirka 02.10 om natten.

Her slog realitystjernen ifølge tiltalen en person i hovedet med et glas fremstillet i hårdt plastikmateriale. Han nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat til Ekstra Bladet.

Nægtet navneforbud

Sagen skal for retten i slutningen af januar, men allerede tidligere i denne måned har Københavns Byret måttet forholde sig til den. Den celebre mand på anklagebænken ville nemlig beskyttes af et navneforbud.

Det protesterede Ekstra Bladets udsendte kraftigt imod, da manden både er kendt fra tv og et stort forbillede for mange unge mennesker qua sin store følgerskare på sociale medier, og dommeren afviste den unge mands begæring.

Kender du til sagen, så skriv direkte til journalisterne her.

Det hører langtfra til sjældenhederne, at realitystjernen frekventerer nattelivet. Således også i slutningen af november i år, hvor han og en ven var i byen i Odense. Her mødte de to kvinder, som de aftalte at dyrke sex med, når festlighederne på det fynske diskotek var forbi.

Flokken indfandt sig i en lejlighed, hvor realitystjernen ifølge den kvinde, han havde aftalt at dyrke sex med, blev voldelig.

Det fik dog ifølge sigtelsen ikke manden til at opgive sit forehavende. Han slog hende flere gange mod ansigt og krop og voldtog kvinden, som flere gange bad ham stoppe og sagde nej.

Løsladt

Først da kvinden ifølge sigtelsen højlydt råbte om hjælp, standsede det formodede overgreb. Det fandt ifølge retsbogen sted natten til 28. november cirka klokken 2. To timer senere blev realitystjernen anholdt.

Veninden til den kvinde, som han er sigtet for at have voldtaget, har i detaljer fortalt om de voldsomme øjeblikke til Ekstra Bladet.

Den voldtægtssigtede realitystjerne blev efter et grundlovsforhør holdt bag lukkede døre varetægtsfængslet i tre uger, men efterfølgende løsladt af landsretten og er nu på fri fod.

Manden nægter sig skyldig.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ham til både voldtægtssigtelsen og voldstiltalen.