De tog den hurtige vej til berømmelse på tv, og nu er flere af dem blevet dømt for grov kriminalitet. Få indblik i de straffede realitystjerners sager og ekspertens vurdering af, hvad der driver dem mod deres forbrydelser

Ekstra Bladet

Endnu et kendt ansigt fra tv risikerer at ryge bag tremmer, hvis han i september bliver dømt for blandt andet frihedsberøvelser, vold og blufærdighedskrænkelser. I så fald følger han efter i rækken af realitydeltager, der er endt bag tremmer.

Her kan du få et indblik i de dømte deltageres sager og få en analyse af, hvorfor mange af dem ender i kriminalitet.