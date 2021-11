Realitystjerne sigtet for voldtægt

Fængslet og løsladt igen: Kvinde trak ifølge sigtelse samtykke til sex tilbage, da realitystjerne blev voldelig over for hende

En realitystjerne og youtuber, som er midt i 20'erne, er sigtet for at have voldtaget en kvinde efter en tur i byen i Odense.

Manden nægter sig skyldig.

En dommer ved Retten i Odense varetægtsfængslede ham søndag i tre uger. Manden kærede på stedet afgørelsen til landsretten, som løslod ham et døgn senere.

Fyns Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen, men Ekstra Bladet har fået aktindsigt i retsbogen fra grundlovsforhøret, som giver et indblik i, hvad anklagemyndigheden mener, der skete i en lejlighed natten mellem lørdag og søndag.

Den unge mand og kvinden, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde mødt hinanden på et diskotek, befandt sig efter gensidig forståelse i en lejlighed i Odense. Her var kvinden at dømme efter sigtelsens ordlyd indforstået med, at de skulle dyrke sex.

Stop og nej

Men efter at manden ifølge sigtelsen blev voldelig, trak hun samtykket til samleje tilbage. Det fik dog ifølge sigtelsen ikke manden til at opgive sit forehavende. Han slog hende flere gange mod ansigt og krop og voldtog kvinden, som flere gange bad ham stoppe og sagde nej.

Først da kvinden ifølge sigtelsen højlydt råbte om hjælp standsede det formodede overgreb. Det fandt ifølge retsbogen sted natten mellem lørdag og søndag cirka klokken 2. To timer senere blev realitystjernen anholdt.

Grundlovsforhøret blev efter anmodning fra anklageren, som blev bakket op af den sigtedes forsvarer, holdt bag lukkede døre.

Dommeren valgte herefter at varetægtsfængsle realitystjernen. Hun vurderede, at der er begrundet mistanke om, at den sigtede har gjort sig skyldig i det grove forhold.

Mobil slukket

Dommeren lagde særlig vægt på tre vidners forklaringer og de lægelige oplysninger i sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er mindst et vidne ven til den sigtede, og dommeren vurderede derfor, at den 26-årige på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen ved for eksempel at påvirke vidnerne.

Næste skridt i efterforskningen var nu at genafhøre vidnerne og finde andre vidner, der havde været til stede på diskoteket. Ligeledes skulle den varetægtsfængsledes mobiltelefon undersøges.

Om den fortsat er i politiets varetægt er uvist. Manden har dagen igennem ikke besvaret Ekstra Bladets opkald, og det har foreløbig ikke været muligt at få en en kommentar fra hans forsvarsadvokat.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra den nu løsladte mand.