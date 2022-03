Realitystjernen Teitur tiltalt for voldtægt

'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo voldtog ifølge politiet en ung kvinde i Odense i november. Det fremgår af et anklageskrift, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den 26-årige realitystjerne, der har mere end 100.000 følgere på Instagram, nægter sig skyldig.

Ifølge tiltalen slog Teitur Skoubo 28. november 2021 omkring klokken 02.10 en i dag 25-årig kvinde fire-fem gange i hovedet, hvorefter han pressede hende ned i en seng og gennemførte vaginalt samleje med hende, selvom hun sagde 'stop', 'nej' eller lignende.

Kræver fængselsstraf

Sagen, som skal behandles af en domsmandsret, er berammet til at køre over to dage i maj, og senioranklager ved Fyns Politi Jacob Taarup kræver realitystjernen straffet med fængsel. Hvor hård en straf, han går efter, afviser anklageren at kommentere forud for retssagen.

Selvom strafferammen for voldtægt er op til otte års fængsel, vil den som domsmandssag ikke kunne udløse over fire år.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Teitur Skoubo i en novemberaften sidste år med en ven på et diskotek, hvor de faldt i snak med to unge kvinder. Dem aftalte de i løbet af aftenen at dyrke sex med, hvorpå de alle fire begav sig mod en lejlighed i det centrale Odense.

Ifølge den sigtelse, der indledningsvis blev rejst mod Teitur Skoubo under et grundlovsforhør senere samme dag, blev han dog voldelig, og kvinden trak sit samtykke om sex tilbage, uden at kendissen dog ifølge politiet standsede sit forehavende.

Kvindens veninde har fortalt til Ekstra Bladet, at han først stoppede, da hun højlydt havde råbt om hjælp, og de to andre i lejligheden kom løbende ind i værelset.

Også tiltalt for vold

Teitur Skoubo byttede i forbindelse med voldtægtsefterforskningen kortvarigt friheden ud med et ophold bag tremmer. En dommer ved Retten i Odense afsagde kendelse om, at han skulle varetægtsfængsles i tre uger. Allerede et døgn senere blev han løsladt af Østre Landsret og har siden haft travlt med at nyde livet.

Det sker gerne på den spanske solkyst, hvorfra han poster stribevis af såkaldte stories og billeder på Instagram.

Det gjorde han også, da han var tilsagt i en anden straffesag, hvor han ligeledes spiller hovedrollen.

Teitur Skoubo er tiltalt for vold, efter han ifølge anklagemyndigheden i København slog en mand med et glas fremstillet i hårdt plastikmateriale på diskotek Hive i Skindergade. Det skete 6. september 2019 klokken cirka 02.10 om natten.

Også i den sag nægter Teitur Skoubo sig skyldig, og sagen burde forlængst have været afgjort.

For syg til retssag

Den var berammet til 26. januar i år, men blev aflyst, fordi Teitur Skoubo meldte sig syg. Ifølge en retsbog, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, blev der i Københavns Byret fremlagt en kopi af en spansk lægeerklæring om, at den tiltalte var syg i Málaga.

Hvad han fejlede, fremgår ikke af de retsdokumentet, men ifølge det orienterede Teitur Skoubos forsvarsadvokat ham om, at han inden syv dage skulle indsende en udfyldt formular med underskrift fra en dansk læge. Ellers kunne han risikere at blive anholdt til næste retsmøde.

I dagene op til og efter det aflyste retsmøde lagde Teitur Skoubo flere billeder og videoer op fra Marbella, hvor han både hang ud med den ikke mindre kendte realitystjerne Fie Laursen og sin kæreste.

Han havde dog også tid til at fremskaffe den fornødne underskrift fra den danske læge, fremgår det af en retsbog fra 3. februar.

Teitur Skoubos forsvarsadvokat i København har ikke ønsket at kommentere de aktiviteter, hendes klient foretog sig på Costa del Sol, mens han var for syg til at møde i retten.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Teitur Skoubo og dennes advokat i forbindelse med voldtægtstiltalen.

Ingen kommentar

Nent Group, der står bag TV3 og Viaplay, har tidligere slået hårdt ned i en lignende sag. En hel sæson af det norske 'Paradise Hotel' blev således fjernet fra Viaplay, da vinderen blev dømt skyldig i voldtægt af en mindreårig. Om man kunne finde på at fjerne sæson 15, som Teitur Skoubo vandt, ønsker man ikke at spekulere i på nuværende tidspunkt.

'Det er op til domstolene at afgøre denne sag, så vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen kommentar', lyder det i en skriftlig besked fra programdirektør Kenneth Kristensen.

