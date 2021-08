Rebecca fik et chok: Pinkode misbrugt til at lure

Rebecca Christensen fik sig et chok, da hun hentede sin telefon fra reparation.

Hun havde den 29. juni indleveret telefonen hos Discount Data by LabTech på Boulevarden i Aalborg, hvor medarbejderen bad hende aflevere pinkoden. Han sagde, at han skulle kunne tjekke, at kameraet virkede efter reparationen. I god tro afleverede hun sin kode, men hun kom til at fortryde det.

52 minutter i fotoalbummet

Da hun kom hjem med telefonen, havde hun en mærkelig mavefornemmelse. Derfor tjekkede hun skærmtiden, hvor man kan se, hvor meget tid man har brugt i forskellige apps på en given dag.

Og der kunne Rebecca Christensen til sin store overraskelse se, at der dagen før var brugt hele 52 minutter i hendes private billedalbum.

Rebecca Christensen kontaktede med det samme butikken. Ifølge Rebecca talte en leder derefter med medarbejderen, som fortalte, at han ikke havde gjort andet end at reparere telefonen.

Men hun frygter, at det ikke er den eneste måde, hendes oplysninger er blevet misbrugt på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Screenshot fra Rebecca Christensens telefon, hvor man kan se, at der den 29. juli blev brugt 52 minutter i hendes fotoalbum. Foto: Privatfoto

Rebecca Christensen begyndte samme aften at modtage flere SMS'er og opkald fra mænd, som ville købe seksuelle ydelser af hende. I frustration spurgte hun en af mændene, hvor han havde nummeret fra.

Han sendte hende linket til en profil på en hjemmeside, hvor man kan finde kvinder, der sælger seksuelle ydelser. Og her var hendes telefonnummer var oplyst.

Pengene retur

Da hun begyndte at få henvendelser, kontaktede Rebecca Christensen butikken igen. Her tilbød direktøren hende, at hun kunne få pengene retur.

Direktør i LabTech Frank Bisgaard Andersen oplyser til Ekstra Bladet, at medarbejderen blev bortvist 1. juli i år - to dage efter Rebecca Christensen hentede sin telefon.

'Vi ønsker ikke, at der er nogle kunder, som skal opleve denne slags. Vi har mange kunder igennem hver eneste dag. Alle ansatte i LabTech Data har instrukser på at behandle kunders data fortroligt og forsigtigt,' siger han i et skriftligt svar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses et uddrag af de beskeder, Rebecca begyndte at modtage fra fremmede mænd. Foto: Privatfoto

Advarer andre

Rebecca Christensen delte sin oplevelse på Facebook og advarede andre mod at bruge butikken. Opslaget er i skrivende stund blevet delt mere end 2300 gange.

I opslaget skrev hun blandt andet:

'Det kan være det er tilfældigt at mit telefonnummer lige pludselig er havnet sådan et sted, men jeg har ALDRIG oplevet noget lignende før, og det er sørme tilfældigt lige efter dette er sket. Jeg har heldigvis fået mit nummer fjernet derinde nu.'

Kan det have været dig selv, der brugte de 52 minutter i fotoalbummet, inden du afleverede den?

- Nej, for telefonen virkede slet ikke, da jeg afleverede den. Den var helt i stykker, siger hun.

Forfærdeligt

Oplevelsen har gjort Rebecca Christensen frustreret.

- Det er en forfærdelig oplevelse. Jeg gik helt i chok til at starte med. Jeg har nogle billeder, som jeg ikke synes, andre skal se. Men det tænker jeg nærmest, at alle har. Dog burde man jo kunne stole på en professionel person, siger hun.

- Jeg har aldrig følt mig så flov og krænket. Jeg håber virkelig ikke, at det her sker for andre.

Læs direktør for LabTech Data Frank Bisgaard Andersens svar på kritikken herunder: