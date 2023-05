Redder liv til daglig: - Det var noget helt andet

Lyset fra fem bilers havariblink får Lene Skou og Claus Munk Jensen til at stoppe brat op. Iført festtøj sidder ægteparret i bilen på vej hjem fra fødselsdag.

Det er kort efter midnat natten til 7. august 2022. Midt på Sydmotorvejen ved Vordingborg holder en hvid Volvo fuldstændig stille. Alle airbags er aktiveret, men ingen sidder i bilen.

Claus, der er læge på Rigshospitalet, træffer en hurtig beslutning, kører uden om de havarerede biler og smider bilen på tværs af Sydmotorvejen, hvorefter han og hans kone hopper ud af bilen. En kvinde ligger i rabatten, og hun er den første, de tilser.

Skubbet 20 meter

Hun har siddet i den hvide bil med sin mand, og da Lene og Claus har vurderet, at hun er okay, kommer kvindens mand løbende. Han fortæller, at det ser langt værre ud for den lille sorte bil, de har ramt. Den holder 20 meter længere fremme.

Imens Claus løber frem mod den sorte bil, kommer en kvinde gående imod Lene med en lille pige i favnen.

- Jeg spørger, om hun har været med i færdselsuheldet, men det har hun ikke. Men hun havde fundet det her barn gående ude midt på motorvejen, fortæller Lene Skou, som er intensivsygeplejerske.

Lene tager den treårige pige i sine arme og holder hende tæt ind til sig.

Vildt chokeret

Efter lidt tid ankommer den første patruljebil til stedet.

- De (betjentene, red.) kan se, at det er koldt, og jeg står i lang kjole og høje sko med det her lille barn. Så de spørger, om ikke jeg vil ind på bagsædet af politibilen for at få lidt varme, og det vil jeg gerne. Så kan jeg også undersøge hende lidt nærmere med reflekser og sådan noget. Og hun klamrer sig bare til mig. Hun var stadigvæk vildt chokeret, fortæller Lene Skou.

Hun havde fået at vide, at pigen var tysk, fordi bilen havde tyske nummerplader.

- Så jeg begynder at synge lidt tysk. Alt, jeg har lært, jeg finder mine tyske gloser frem. Jeg får så at vide senere, at hun ikke er tysk, så hun har ikke fattet en brik af, hvad jeg har sagt. Men det var heller ikke det - hun søgte bare varme og tryghed, tror jeg.

Imens Lene tager hånd om pigen, er Claus fremme ved den sorte bil, hvor det står alvorligt til. Sammen med betjentene tilser han personerne i bilen.

- Der går lidt, og så kommer den første ambulance. Der er paramedicinere over det hele, og de er skidedygtige. Så får vi dem ud af bilen, to af dem skal skæres fri, og så er jeg lidt med til at finde ud af, hvem der skulle hvorhen, og hvad de fejlede, fortæller Claus, som er cheflæge på den afdeling på Rigshospitalet, som de mest alvorligt tilskadekomne blev kørt til.

- Jeg er selv bedstemor, så der var mange ting, der røg igennem hovedet på mig den nat. Jeg sad med et lille fremmed barn på tre år og tænkte 'det kunne lige så godt være min egen', fortæller Lene Skou. Foto: Per Rasmussen

Noget helt andet

Han fortæller, at situationen var speciel, selvom han arbejder med tilskadekomne dagligt.

- Man bliver dybt overrasket, og adrenalinen kører virkelig. Mere end det gør normalt (på arbejde, red.), for der ved man jo, hvad man skal lave, og man har øvet sig og kan det der teamwork. Derude kender man ikke omfanget, og man skal først se, hvad det er, fortæller han.

- Så det var noget helt andet. Helt andet, siger han.

Begge var i tiden efterfølgende glade for, at Claus arbejdede på den afdeling, hvor dem fra ulykken var indlagt. Det betød nemlig, at de kunne se dem komme på benene igen. Alle overlevede ulykken.

Billede fra ulykkesstedet natten til lørdag 7. august. Foto: Per Rasmussen