Reddet fra øde ø

Ved at tænde ild og skrive i sandet formåede en 64-årig hollandsk mand at påkalde sig opmærksomhed, efter han var strandet på en øde ø mellem Florida, Cuba og Bahamas. Manden havde sejlet i en sejlbåd, som gik i stykker og endte ved øen.

I sidste uge offentliggjorde den amerikanske kystvagt, at man havde reddet en mand fra en øde ø. Nu tilføjer kystvagten flere detaljer og billeder fra stedet, som er bragt videre af amerikanske og hollandske medier, deriblandt De Telegraaf.

Billeder viser, at manden havde lavet et shelter formentlig ud af sejl og plastik fra den havarerede sejlbåd, der lå i vandet ud for kysten.

Manden nåede at være på øen i tre dage, før han fik nogens opmærksomhed. Kystvagten opdagede flammer ved øen Cay Sal, og spottede den havarerede sejlbåd. I første omgang smed besætningen på et fly mad og vand ned til manden sammen med en radio for at etablere kontakt.

Manden havde lavet et shelter ud af sejl fra båden. Foto: US Coast Guard

- Han fortalte besætningen, at han havde været strandet i tre dage, efter at hans fartøj gik i stykker, oplyser kystvagten, og skibet 'Paul Clark' blev omdirigeret for at hente hollænderen, som var ved godt helbred.