Rederi-chef i chok: Medarbejdere tilbudt krisehjælp

Manageren for Karin Høj er chokeret efter nyheden om, at mindst et besætningsmedlem fra rederiets skib er afgået ved døden efter et brutalt sammenstød

Mandag eftermiddag blev det bekræftet at et besætningsmedlem, der var ombord på det danske skib Karin Høj, er omkommet, efter at skibet blev hårdt ramt af det britiske skib Scot Carrier mellem Ystad og Rønne.

Ekstra Bladet har talt med manageren for Karin Høj, Søren Høj, der var tydeligt berørt af den ulykke, der fandt sted tidligt mandag morgen.

Søren Høj var tavs, da han tog telefonen, og han lagde ikke skjul på, at både han og hans medarbejdere er i chok over ulykken, som de ikke i deres vildeste fantasi havde troet kunne indtræffe.

- Vi har tilbudt vores medarbejdere krisehjælp, lød svaret, da Ekstra Bladet spurgte, men derudover havde han ikke meget at tilføje.

Han oplyste, at man endnu ikke er blevet klogere på, hvad der er sket med skibets andet besætningsmedlem, der fortsat er savnet.

- Vi ved kun, at der pågår en eftersøgning, fortæller han.

De to danskere var de eneste ombord på det kæntrede skib.

Britisk besætning efterforskes

Det var det britiske skib Scot Carrier, der torpederede det danske skib, og den britiske besætning er nu under kriminel mistanke, bekræfter kystvagten.

- Kystvagten er i øjeblikket i gang med en række efterforskningsforanstaltninger, herunder forskellige former for tvangsmidler inden for rammerne af forundersøgelsen. Der er opstået yderligere kriminel mistanke, herunder groft fuldskab til søs, siger kystvagtens forundersøgelsesleder.

Den svenske redningstjeneste har bekræftet, at det var det større skib, Scot Carrier, der ramte det danske skib med stor hastighed.

- Det er den større båd, der ramte den mindre. Den er kæntret med det samme og lagt sig på siden. Den større båd er så fortsat og kørt lige over. Det er gået meget stærkt, lød det tidligere fra Johan Nilsson til Aftonbladet.

En dansk læge har været ombord på det britiske skib for at tage prøver fra den britiske besætning.