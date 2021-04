Redningsaktion: Båd stødte på grund

Det var et motorstop, der førte til, at båden stødte på grund

En redningsaktion udspillede sig søndag formiddag i Aalborg, da en båd stødte på grund ved en betonpille foran Jernbanebroen.

Den stærke strøm i fjorden besværliggjorde opgaven, men klokken 10.52 er båden blevet trukket fri og er blevet hjulpet ind til kysten.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Motorstop

Ifølge indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Nils Eltzholtz skyldes uheldet et motorstop.

Foto: René Schütze

- Et par fyre var ude og sejle i en sejlbåd, og så fik de motorstop og drev langs Limfjorden og endte oppe på en af beskyttelsespillerne henne ved Jernbanebroen, fortæller Nils Eltzholtz til Nordjyske og tilføjer, at der muligvis er slået læk på båden, så den er ved at tage vand ind.

- Så vi skal lige i gang med en lille hurtig redningsaktion, så den ikke synker herude i Skudehavnen, siger han.