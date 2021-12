Redningsaktion: Børn på tynd is langt fra land

Redningsmandskab er rykket ud til Gentofte Sø, hvor to børn befinder sig på tynd is

En stor redningsaktion har fundet sted søndag formiddag ud ved Gentofte Sø, hvor to børn befandt sig 100 meter fra land på søens tynde is.

Det oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Overfladereddere, redningsbåd og isflåder blev sendt ud af stationerne i Gentofte og Lyngby for at hente de to børn ind. Ligesom redningsdykkere blev sendt afsted fra Hovedstadens Beredskab.

De to børn er blevet reddet i land igen.

- Vi fik en henvendelse fra en bekymret borger om børn på isen.

- Angiveligt skulle de have været ude at kælke og have haft for meget fart på, hvorefter de er kommet langt ud på isen. Det første barn er selv kravlet ind, mens det andet barn er blevet reddet ind af redningspersonale, siger Christian Kobbernagel, vagtchef Nordsjælland, til Ekstra Bladet.