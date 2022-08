Opdateret klokken 22.47: 'Afsøgning af stort havområde har ikke givet indikationer på skib i nød. Eftersøgningen ud for Hirtshals indstilles', skriver Forsvaret.

Mandag aften leder Forsvaret efter en slæbebåd ud for kysten ved Hirtshals i Nordjylland.

Her har man sendt skibe og en redningshelikopter ud for at finde slæbebåden.

Den skulle have motorproblemer, oplyser Forsvaret i et tweet.

Heri lyder det ligeledes, at man søger efter båden 10 sømil ud for Hirtshals kyst.