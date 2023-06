Redningsaktion på Lillebælt: Mand erklæret død

En mand blev søndag eftermiddag fløjet til Odense Universitetshospital, efter han blev fundet livløs på en båd ud for Lillebælt.

Ved ankomst til hospitalet blev manden erklæret død.

Det oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Thomas Kiær til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 13.15 om en fiskekutter, der driver rundt i cirkler ude i vandet ude ved Skærbæk. Der sender vi politiets indsatsleder, søredning (JRCC) og brandvæsenet ud til stedet, siger han.

- Der bliver fundet en person på båden, som bliver hejst op i helikopteren og fløjet til OUH, og ved ankomst til OUH bliver personen erklæret død.

JRCC hører under Forsvaret og står for 'Joint Rescue and Coordination Center'.

Flere af de pårørende er blevet underrettet, men politiet er fortsat i gang med at underrette de sidste, fortæller vagtchefen.

Han oplyser desuden, at de ikke for nuværende har mistanke om, at der skulle ligge en kriminel handling bag.

- Som udgangspunkt ser vi ikke noget mistænkeligt ved det, men det er selvfølgelig forhold, vi også undersøger.