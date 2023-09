Redningsaktion ved sø

Torsdag aften modtog Bornholms Politi en anmeldelse om en drukneulykke i Zahrtmann Sø i Rønne.

'En person er hentet op af vandet af en patrulje,' oplyser politikredsen på det sociale medie X.

Vedkommende er kørt til Bornholms Hospital. Det er uklart, hvilken tilstand personen er i.

Ifølge TV 2 Bornholm rykkede politiet og brandvæsnet ud til søen omkring klokken 19.15.

Mediet skriver, at ordensmagten er ved at afspærre et område nær søen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bornholms Politi, som ikke ønsker at oplyse yderligere for nu.

Opdateres ...