Redningsaktioner flere steder i landet

Minusgrader, sol og tilfrosset vand er tilsyneladende en sprængfarlig cocktail for danskere med hang til is.

Således har der været adskillige redningsaktioner rundt i landet lørdagen igennem.

Senest har tre personer været i vandet ved Mors, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- De tre personer er selv kommet op, siger vagtchef, Allan Riis:

- Alarmen gik på, at tre var røget i vandet, og vi har tre oppe.

De tre personer var røget igennem isen på fjorden, men de er i live. De havde været ude at surfe på isen, der ikke kunne bære deres vægt.

Nordsjælland

Tidligere på dagen var redningshelikopteren i aktion i Nordsjælland.

Her havde to 19-årige bevæget sig ud på Skarresø nær Jyderup. I første omgang var meldingen, at det var to børn, men det viste sig at være to personer i deres sidste teenageår. Ud over en tur i helikopteren får de en sigtelse med hjem for ulovlig færden på isen, oplyser Christian Kobbernagel, vagtchef, Nordsjællands Politi.

Også ved Frederiksværk har redningshelikopteren været ude, efter en kitesurfer var kommet i nød. Han er også reddet i land, oplyser Christian Kobbernagel.

Også på Bornholm opfordres folk til at oplyse deres børn om isens farlige egenskaber, efter flere anmeldelser om børn på isen.