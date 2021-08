Redningshelikopter assisterer ved sunkne kanoer

Politiet har hevet to personer op af vandet, efter to kanoer sank fredag

En tur i kano blev en lidt for spændende oplevelse for fire personer ude på Tystrup Sø og Bavelse Sø nær Næstved.

Fire personer havde fordelt sig i to kanoer, der fredag er sunket på søen.

Politiet er til stede med redningsbåd og får assistance af en redningshelikopter.

To personer er blevet hevet op i redningsbåden, og de to andre er svømmet ind til bredden.

- Ved 112-meldingerne har vi fået at vide, at de to kanoer har været bundet sammen, hvor af den ene har været utæt, og det er derfor, de er sunket. Men det er ikke noget, vi endeligt kan bekræfte, siger Joy Haensel, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet oplyser videre, at de stadig arbejder i området, men ikke er af den opfattelse, at der skulle være mere end de fire personer, der er røget i vandet.

En yderligere anmeldelse var tikket ind tidligere på dagen om en væltet kano i vandet, og fredagens redningsaktion kom derfor til i alt at omfatte hele 16 personer.

Der har ikke været alvorlig personskade blandt de 16. En enkelt person er blevet tilset i ambulance på grund af nedkøling, men vedkommende har det godt under omstændighederne, oplyser politiet i et Tweet.