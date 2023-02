Redningsmand mister kørekortet og får kæmpebøde

Jonas Kjær var på vej til søredningsaktion med 'mand over bord'. Redningsbåd holdt tilbage af politibetjent, der tog sig god tid til at udskrive fartbøde

Jonas Kjær var på vej til søredningsaktion med 'mand over bord'. Redningsbåd holdt tilbage af politibetjent, der tog sig god tid til at udskrive fartbøde

Hvad er vigtigst: At forsøge at redde livet for en sømand, der er faldet i Nordsøen i oprørt hav eller at få udskrevet en fartbøde her og nu og på den helt korrekte måde?

En færdselsbetjent havde i al fald sine prioriteter på plads den formiddag 29. november i fjor.

For selv om redningsmand Jonas Kjær fra Hanstholm netop havde fået et alarmudkald om en mand, der var faldet over bord i Nordsøen, og den 29-årige holmbo derfor havde smidt alt, hvad han havde i hænderne og kørte mod havnen og redningsbåden ’C. B. Claudi’, så redningsholdet kunne komme afsted, blev båden holdt tilbage af politibetjenten, som tog sig umanerlig god tid til at udskrive en fartbøde.

Det var på denne strækning med fuldt udsyn, redningsmanden blev taget med 86 km i timen, hvor man må køre 50. Foto: René Schütze

Annonce:

Fulgte efter for at give bøde

- Jeg bliver taget med 86 km i timen lige inden for byskiltet i Hanstholm, hvor man må køre 50. Selvfølgelig skal jeg køre efter reglerne, selv om jeg er på vej ned til redningsbåden, og det siger jeg også til betjenten. Jeg siger til ham, at vi altså ikke har tid til det her nu, og jeg spørger, om vi ikke kan snakke sammen og ordne det, når vi er inde igen, for vi skal altså afsted, for der er en mand over bord. Men det vil han ikke høre tale om, siger Jonas Kjær til Ekstra Bladet.

Forinden har betjenten fulgt efter Jonas Kjær over en strækning på 700-800 meter ned på havnearealet og har parkeret sin civile politibil lige ud for skiltet, hvor der står ’Søværnet – Kystredningstjenesten’.

Redningsbåd holdt tilbage

Mens flere af Jonas Kjærs kolleger i mellemtiden er dukket op og er kommet i overlevelsesdragterne og står klar til at sejle ud for at redde liv, tager betjenten sig god tid til sin politiforretning med at udskrive en bøde og samtidig formane den nordvestjyske redningsmand om, at han står til at miste kørekortet og derudover kan forvente en fartbøde i omegnen af 4.000-5.000 kroner.

Stationsleder og bådfører Morten Olsen er både ærgerlig og frustreret over, at en situation om liv og død på havet ikke prioriteres i forhold til at udstede en fartbøde til en af hans folk. Foto: René Schütze

Annonce:

- Vi bliver forsinket omkring fem minutter på grund af det her. Han kunne jo bare have ringet til mig bagefter, eller jeg kunne ringe til ham, men det ville han ikke høre på. Han var iskold, siger Jonas Kjær, der ligesom stationsleder og bådfører Morten Olsen er både ærgerlig og frustreret over, at den farlige opgave, de har påtaget sig, ikke har mødt forståelse hos politiet.

Ingen sund fornuft

Jonas Kjær har for længst og uden blusel erkendt, at han kørte for hurtigt den pågældende dag. Han venter nu på, at Færdselsstyrelsen kommer med en dato for, hvornår han skal have bestået en ny køreprøve.

- Man skal bruge sin sunde fornuft. Men det afspejler det her jo overhovedet ikke, siger Morten Olsen, der som chef er en af fire fastansatte på kystredningsstationen, mens Jonas Kjær er en blandt seks deltidsansatte.

Jonas Kjær har for længst erkendt, at han kørte for stærkt. Foto: René Schütze

- Folkene her får knap 1.600 kroner - før skat - om måneden for at stå til rådighed hele døgnet. Og så får de 167 kroner i timen, når de bliver kaldt ud. Det betyder, at de går ned i løn, hver gang de er ude med redningsbåden. Alligevel stiller de op, siger stationsleder Morten Olsen.

Annonce:

Mens politiet i det pågældende tilfælde ikke har udvist den store forståelse for jobbet i Kystredningstjenesten, har Jonas Kjær og hans chef til gengæld mødt massiv opbakning lokalt.

Indsamling til Jonas

- Efter jeg har fortalt om den her episode, er der rigtig mange folk, der har skrevet eller ringet for at bakke op. Flere advokater har kontaktet os, og det samme har en kørelærer. Og så er der nogen her i Hanstholm, der har startet en indsamling for at hjælpe med at betale Jonas’ bøde og et nyt kørekort. Det løber alligevel op i omkring 17.000 kroner, lyder det fra Morten Olsen.

Redningsbåden 'C. B. Claudi' i Hanstholm blev holdt tilbage, mens der var mand over bord i Nordsøen. Færdselsbetjenten tog sig umanerlig god tid til at udskrive en bøde og formane redningsmand Jonas Kjær om, at han også skal op til ny køreprøve. Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har kontaktet Midt- og Vestjyllands Politi om sagen. Politiinspektør Martin Løye siger:

- Det er Midt- og Vestjyllands Politis vurdering, at færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen er tydelig omkring reglerne for udrykningskørsel i forhold til at køre for stærkt, og derfor er bøden korrekt.

- Håndteringen af sagen vil altid være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde ud fra sagens omstændigheder, siger Martin Løye.

Annonce:

Sømanden, som var faldet over bord, blev ikke fundet af redningsmandskabet, da de nåede ud i Nordsøen.