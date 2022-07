Region Hovedstaden skal afdække mistænktes kontakt til psykiatrien

Efter skyderiet i storcenteret Field's skal Region Hovedstaden efter aftale med Sundhedsministeriet afdække den 22-årige formodede gerningsmands kontakt til psykiatrien.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Politiet har efter skyderiet fortalt, at den 22-årige er 'kendt i psykiatrien'.

- De konkrete omstændigheder bag denne tragiske hændelse skal undersøges nærmere. Jeg har derfor aftalt med Region Hovedstaden, at de iværksætter en grundig faglig afdækning af den formodede gerningsmands kontakt til psykiatrien, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Den formodede gerningsmand er sigtet for at have dræbt en 46-årig mand, en 17-årig pige og en 17-årig dreng. Derudover er han sigtet for syv drabsforsøg.

- Sagen skal undersøges grundigt. Det skylder vi ofrene og deres pårørende og alle andre, der var tæt på de uhyggelige begivenheder i Field's, siger formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg Peter Westermann (SF).

- Vi samarbejder og inddrager alle relevante myndigheder i den her afdækning.

Den formodede gerningsmand blev mandag varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.

Politiet har ikke kunnet bekræfte et motiv.

Men efter den mistænktes surrogatvaretægtsfængsling, står det klart, at han lider af så alvorlige psykiske problemer, at han ikke egner sig til at sidde indespærret i et almindeligt fængsel. Det afgjorde en dommer under grundlovsforhøret i sagen.

Angrebet i Field's har fået flere aktører til at råbe endnu højere efter den tiårsplan for dansk psykiatri, som Socialdemokratiet gik til valg på, og som indgår i regeringsgrundlaget.

Folketingets partier er indkaldt til forhandlinger i Sundhedsministeriet den 9. september.