Rekordfå juleindbrud i år

Selv om antallet af anmeldte indbrud tog et nøk opad fra den 24. til den 25. december, ser 2020 ud til at blive et år med rekordfå juleindbrud.

Hvor der juleaftensdag blev anmeldt 57 indbrud, løb der 1. december 81 anmeldelser om indbrud ind hos politiet landet over. Det viser tal fra Rigspolitiet lørdag morgen.

Dermed har politiet registrerede 388 indbrud fordelt over hele Danmark siden 18. december. Sidste år var der på samme tidspunkt 779 indbrud, mens tallet i 2018 lå på 834 uønskede besøg.

Politiet har særlig fokus på indbrud i juledagene, da mange normalt fejrer jul væk hjemmefra.

På grund af julerejserne kan det også være svært at sammenligne tallene fra tidligere år direkte, da mange anmeldelser kommer, når folk vender hjem igen.

Tallene er opgjort på gerningstidspunktet og ikke på tidspunktet for anmeldelsen. Derfor vil eksempelvis en anmeldelse til politiet 27. december af et indbrud begået 25. december senere blive føjet til de 388.

Opgørelsen over antallet af indbrud dækker anmeldelser i private hjem såsom villa, lejligheder og landejendom. Også indbrud på værelser er regnet med.

I løbet af juleperioden, som altså i politiets opgørelse sætter ind den 18. december, har særligt fynboer og hjem i Nordsjælland været plaget af indbrud.

På Fyn er der indtil lørdag morgen blevet anmeldt 63 indbrud. I Nordsjælland ligger tallet på 54. På Bornholm er der endnu ikke blevet anmeldt indbrud.

De seneste år har antallet af indbrud generelt været faldende - ikke kun i juledagene. I år har dog på mange måder været anderledes i coronapandemiens skygge. Den har også haft betydning for indbrudstallet.

Det vurderer Henrik Sønderby, som er leder af Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

- På grund af corona har vi rejst mindre, gået mindre ud og arbejdet mere hjemme, hvilket jo i sagens natur gør det sværere for tyvene at begå indbrud. Så det har helt sikkert været en medvirkende faktor, udtalte han fredag i forbindelse med indbrudstallet for juleaftensdag.