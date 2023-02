Rekordstor kokainfangst i New Zealand

Myndighederne i New Zealand har fundet en rekordstor mængde kokain til en værdi af næsten 2,2 milliarder kroner

Nok kokain til at forsyne Australien i et helt år - eller New Zealand i 30 år.

Så stor var den rekordstore fangst, som newzealandske myndigheder fik i nettet.

Stofferne havde angiveligt kurs mod Australien, som har et væsentlig større marked end New Zealand, skriver The Guardian.

Både flådefartøjer og toldmyndigheder deltog i operationen med at bjærge de 3,2 tons kokain, der lå og flød ud for landets kyst.

Fangsten vurderes at have en værdi på mere end 2,2 milliarder kroner på gadeplan.

Kokainen var pakket i vandtætte pakker og flød i et net, og fundet er angiveligt et resultat af en efterforskning, der startede i december.

Kokainen var pakket vandtæt og fæstnet til anordninger, der holdt det flydende. Foto: New Zealand Police/New Zealand Defence Force

Tangerer rekord – med længder

Fundet følger et mønster, hvor narkosmuglere efterlader stofferne i internationalt farvand, der siden bliver hentet af medsammensvorne.

- Kokain flyder.

- Det bliver sat op i net med flydeanordninger, så det holder sig flydende, og på et tidspunkt kommer nogen og henter det, udtaler politikommissær Andrew Coster.

Ifølge politikommissæren er det ikke nogen usædvanlig strategi - og der er da også tidligere gjort lignende fund i nærheden af New Zealand.

Dog langtfra i så stor en målestok som den nylige fangst, der slog den tidligere rekord på 700 kilo.

Dermed er fangsten mere end fire gange så stor som den hidtidige rekord.