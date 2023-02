Brian Sandberg er i dag en af de mest kendte rockere i Danmark som tidligere medlem af både Hells Angels og Bandidos. I 1996 startede hans rockerkarriere midt i en blodig konflikt, der endte med at koste 11 personer livet

Linjerne var trukket skarpt op, da Bandidos MC gjorde sit indtog i Danmark i midten af 90'erne, og Danmark stod over for det, der senere skulle blive kendt som Den Store Nordiske Rockerkrig.

Nu skulle Hells Angels i krig for at forsvare de kriminelle markeder, som de før havde haft monopol på siden udryddelsen af Bullshit i 1980'erne, og i midten stod en Brian Sandberg, der skulle udvikle sig til at blive en af de mest fremtrædende rockere i Danmarkshistorien.