Rektor efter kniv-episode: Svært at gardere sig

En ung mand slap heldigvis med snitsår, efter han blev ramt af en kniv i forbindelse med en batalje til en halloweenfest på Herlev Gymnasium og HF natten til lørdag.

Offeret er ikke selv interesseret i at hjælpe politiet, og det er endnu uvist hvem, der førte kniven, og hvorfor det skete.

Heller ikke skolens rektor Jan Vistisen kunne lørdag formiddag kaste mere lys over, hvad der er foregået - eller fortælle om offeret går på skolen.

Han oplyser, at han selv var taget hjem fra festen, da anmeldelsen kom klokken 0.57.

- Vi har ikke noget behov for at gøre det til en stor sag, siger han, da Ekstra Bladet spørger ind til sagen.

- Det bør jo ikke kunne forekomme, det er klart, siger han.

Rektor fortæller, at de havde seks-ti vagter på til festen foruden en masse lærere, og at de tjekker studiekort og billed-id, men der er tale om et stort hus.

- Det er svært at gardere sig mod, at nogen hopper ind ad vinduet, siger han.

På Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt han ved, at det er sådan, det er sket, siger han, at han har fået at vide, at det er nogle, der er kommet udefra, men at det er politiet, der efterforsker sagen.

Der er overvågning på skolen, som nu skal undersøges.

Ifølge rektor har gymnasiets fokus været på at sørge for, at dem, der måtte være blevet forskrækket over episoden, får talt om episoden.

