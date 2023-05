Ren tilståelse: Blandede narko i kvindes drink

To mænd tiltalt for grov vold skal nu i retten - de erkender blankt, at de i januar 2023 blandede stærkt virkende stoffer i kvindes drink på natklubben Soho House

Svimmel, utilpas, tvangstanker, besvær med at se, gå og sove, smerter og rysten i muskulaturen.

Det var de voldsomme eftervirkninger af en kvindes indtagelse af en drink eller to 10. januar i år på natklubben Soho House på Vesterbro i København.

To 35-årige mænd blev to uger senere efter anholdt, sigtet og varetægtsfængslet, og de har siden erkendt, at de den aften ad to omgange sneg sig til at putte stoffer i kvindens drink.

De er ifølge en fremstillingsbegæring, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, tiltalt for i forening og efter forudgående aftale at have udsat kvinden for særlig rå, brutal og farlig vold. De er også tiltalt for flere overtrædelser af dansk narkotika-lovgivning, og mandag ventes Københavns Byret i løbet af to timer tage stilling til, hvilken sanktion det skal kaste af sig.

Annonce:

Den ene risikerer udvisning

Der er som udgangspunkt tale om en ren tilståelsessag, men over for pressen har de to mænds advokater ikke i forvejen ønsket at udtale sig om sagen eller deres klienters forhold.

Det er da også uklart, hvilket motiv de to mænd havde for at 'drugge' kvinden med stofferne amfetamin og methamfetamin..

Hændelsen udspillede sig omkring klokken 22.15 og igen tre kvarter senere. Kvinden henvendte sig dagen efter byturen på Amager Akutmodtagelse. De to stoffer blev registreret i hendes krop i forbindelse med en urinprøve.

Amfetamin er et centralstimulerende stof, som ifølge sundhed.dk gør brugeren mere 'på' og aktiv. Methamfetamin er et stof i samme familie som amfetamin. Men det er stærkere, har en længerevarende virkning og er ved gentagen brug særdeles vanedannende.

Politiets anklager vil ud over fængselsstraf kræve en af mændene idømt en advarsel om, at han vil stå til udvisning, hvis han igen skulle blive dømt for strafbare forhold.

Annonce:

Risiko for hukommelsestab

Der vil ifølge fremstillingsbegæringen også åbnet mulighed for, at der vil blive rejst erstatningskrav over for de to tiltalte mænd.

I forbindelse med episoden i nattelivet på Vesterbro kunne Giftlinjen oplyse, at der hen over vinteren var registreret flere sager, hvor folk havde fået tilført et ukendt stof til deres drinks. Det udløste i nogle tilfælde en ukendt beruselse, usikker motorik, blackouts og svigtende hukommelse.

En typisk eftervirkning kan også være opkastninger og sammentrækning af arm- og benmusklerne.

Oplever folk de symptomer, kan de ringe til Giftlinjen på telefon 82 12 12 12 og få en vurdering af, om en akut indlæggelse er nødvendig.