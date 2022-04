Renset for Mia-drabet: Derfor blev han sigtet

Den 36-årige tømrer, som nu er renset for alle anklager i Mia-sagen, blev anholdt og sigtet, mens politiet befandt sig i et kapløb for at finde Mia Skadhauge Stevn. Hun forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Og det er også en del af begrundelsen for, at den 36-årige blev anholdt og sigtet for drabet sammen med sin jævnaldrende barndomskammerat, der fortsat er varetægtsfængslet i sagen.

- Man skal huske på, hvordan det her startede. Mia var forsvundet, og vi arbejdede målrettet på at finde hende i live. Og så var der en efterforsknings-strategi, der handlede om, at vi meget hurtigt og konsekvent forfulgte alle de spor, der dukkede op, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Poliiti.

- Da der dukker spor op, der peger i retning af ham og den anden 36-årige mand, vælger vi at slå til og anholde dem begge to og ransage begge adresse for at se, om Mia befinder sig her. Bliver hun holdt fanget et af de steder, fortsætter han.

Politiets teknikere var massivt til stede på begge adresser. Foto: René Schütze

Begge mænd blev fremstillet i grundlovsforhør, og mens den 36-årige elektriker blev varetægtsfængslet, blev tømreren løsladt, fordi dommeren vurderede, at der ikke var grundlag for varetægtsfængsling.

Fokus på at finde Mia

Det er det samme, som er blevet bekræftet af politiets efterforskning.

- Vi har lavet en stor solid efterforskning omkring ham og hans færden på den dag, hvor Mia forsvinder. Den efterforskning viser, at han ikke har noget som helst med Mias forsvinden og efterfølgende død at gøre. Vi har kortlagt hans færden, og vi ved, hvor han er, og hvad han laver, siger vicepolitiinspektøren.

- Kan du sige, hvorfor I rettede spotlyset mod ham i første omgang?

- Der var en relation mellem dem (de to 36-årige, red), som gjorde, at man med rette kunne rette mistanke mod ham også, og det var det, der førte til, at vi valgte at anholde dem.

- Fokus var simpelthen på at finde Mia i live, og på strategien om at følge alle spor meget hurtigt og konsekvent. Det er det, der fører til, at vi vælger at anholde og sigte dem begge to.

- Da han blev løsladt, sagde du, at I stadig efterforskede de to mænd på lige fod. Fortryder du, at du sagde det på den måde?

- Nej, det gør jeg ikke, for anholdelsesgrundlaget var til stede. De blev sigtet på lige fod, og efterforskningen har kørt på dem begge to. Kortlægningen af deres færden. Det viser sig så, at vi nu kan slutte den mod ham her, inden vi er færdige med den anden, der sidder varetægtsfængslet.

'Voldsomt stort pres'

- Det er ret hurtigt, at I vælger at frafalde sigtelsen. Har det være i jeres overvejelser, at det har været et særskilt pres at have sådan en sigtelse hængende over hovedet?

- Selvfølgelig har det spillet ind, at han har været udsat for et voldsomt stort pres, og han har været udsat for trusler. Det er en stor efterforskning, der er lavet omkring ham også, og det er jo, fordi vi vil være 100 procent sikre på, at han ikke har noget med det at gøre, før vi melder sådan noget her ud, siger han.

Det har haft store konsekvenser for den 36-årige tømrer, at han blev sigtet i sagen. Og det har blandt andet ført til anmeldelser af trusler og overtrædelse af navneforbuddet.

- Jeg kan sige, at vi efterforsker på de sager aktuelt, og det er også lykkedes at identificere nogle af de mennesker, der har lavet de trusler, og de bliver sigtet for det. Opfordringen er, at man skal lade politi og domstole arbejde med det her, og så skal man ikke true, uanset om det er en meget alvorlig sag.

Efterforskning kører videre

Efterforskningen af sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn kører fortsat videre. Ifølge vicepolitiinspektøren er der lang vej endnu.

- Vi laver stadig rigtig mange afhøringer og genafhøringer, vi laver spor-analyser og fortolker de spor. Vi er ikke færdig med at gennemse video endnu og lave undersøgelser af forskellige beslaglagte effekter. Efterforskningen skrider lige så langsomt frem, og vi bliver klogere og klogere på den nøjagtige færden, og hvad der er sket. Men det tager tid.

- Men I er overbevist om, at der kun er en gerningsmand?

- Som det ser ud nu, ja.