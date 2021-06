Rent kørekort-kaos: Ventetider på et år

Kørelærere og elever er grumme trætte af, at der er uoverskuelige ventetider på overhovedet at booke tid til teori- eller køreprøver - det giver problemer hele vejen ned i systemet

Corona-nedlukning, sygdom og omlægning fra myndighed til myndighed. Det er i store træk, hvad der er årsag til, at køre-elever fra hele landet - men især Sjælland - må vente i månedsvis, før de kan få lov at tage deres teoriprøve og derefter køreprøve.

- Det er helt umuligt at få tider. Når der endelig lukkes op for nye tider, bliver de revet væk på få minutter, siger Peter Nygaard Larsen. Han er nystartet kørelærer i Borup på Midtsjælland og har efterhånden opgivet at få tider til sine elever i nærområdet.

Han har derfor taget konsekvensen og kører om få uger to hold elever til teoriprøve i henholdsvis Kolding og Vejle, hvor det var til at få plads. En dyr, men nødvendig omgang.

- Næste problem bliver så at få tider til køreprøven. Den kan først bookes, når teoriprøven er bestået, siger han.

Går der lang tid fra teori til køreprøve, kan det betyde, at eleverne er nødt til at tage flere køretimer for at holde de nytillærte køreevner ved lige. For den enkelte kan det altså også blive en unødvendigt dyr affære at vente så længe på ledige tider. Det kan hurtigt koste flere tusind kroner mere for de unge elever.

Flaskehals giver forstoppelse

Hos Dansk Kørelærer-Union er man mildest talt frustrerede over de vedvarende lange ventetider på både teori- og køreprøver.

- Der er nærmest kaotiske tilstande. Der er en kæmpe pukkel af elever, der ikke har været til deres prøver pga. nedlukningen. Samtidig er der stor tilstrømning af nye elever, og nu er der ferietid hos politiet og mindre bemanding, siger Bent Grue, der er landsformand for de danske kørelærere.

Ansvaret for teori- og køreprøver overgår pr. 1. oktober fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen. Politiet har lovet at hjælpe med at gøre overgangen så glidende som muligt, men det løfte giver Bent Grue ikke meget for.

- Det glæder jeg mig til at se gå i opfyldelse, siger han.

Og den flaskehals, man oplever hos politiet, giver forstoppelse hele vejen ned i systemet. Mange kørelærere kan ikke tage nye elever ind, og nogle steder er der ventetider helt frem til næste år, før man kan starte på at tage sit kørekort.

- Mange prøver desperat at få tider i en anden del af landet. Men det giver nye udfordringer at skulle til køreprøve i Horsens, hvor man ikke kender vejene og området, hvis man kommer fra Sjælland: Derfor er der rigtig mange, som dumper, og så skal de igen vente på at få en tid til ny køreprøve, forklarer Bent Grue.

Politiet: Vi gør, hvad vi kan

Hos Rigspolitiet er man ikke meget for at svare på kritikken om de absurd lange ventetider. Efter mails og opringninger gennem en uge lykkedes det dog at få denne skriftlige kommentar:

'Politiets afvikling af køreprøver blev genoptaget i april 2021 efter at have været indstillet siden december 2020. Det er en prioriteret opgave i alle landets politikredse at afvikle køreprøver med kortest mulige ventetider. Ventetiden på køreprøver er imidlertid dynamisk og varierer fra politikreds til politikreds. Aktuelt er den lavest i Jylland og højst i Københavns Politikreds, Nordsjællands Politikreds samt Midt- og Vestsjællands Politikreds.'

'Det bemærkes for god ordens skyld, at en række kørelærere efter nedlukningsperioden formentlig uddanner flere nye elever end normalt. Det kan naturligt i perioder, i nogle politikredse, skabe et ekstraordinært pres, men politikredsene gør, hvad de kan for at afvikle køreprøverne så hurtigt og effektivt som muligt.

Det bemærkes, at der generelt ikke ses at være ventetid på teoriprøver.'