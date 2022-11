Restaurant har fået stjålet sin michelinstjerne

Restaurant Ti Trin ned i Fredericia har siden 2017 haft den berømte Michelinstjerne hængende på en rød plaket ved restauranten.

Men nu er den blevet stjålet.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Skruet af facaden

Da restauratørerne Mette og Rainer Gassner mødte op onsdag, var plaketten ingen steder at se.

Den var nemlig blevet skruet af.

Efterfølgende er plaketten blev efterlyst på restaurantens Facebook-side med følgende tekst:

'Øv! Vi har haft natlige gæster og vores fine, røde Michelin plaquette er forsvundet fra facaden. Det er vi virkelig kede af.'

De skriver desuden også, at hvis man nu skulle have den liggende, at så kan man aflevere den i løbet af nattetimerne, og så vil man ikke høre mere om det.

Gæster tror forkert

Selvom Mette og Rainer Gassner håber, at opslaget kan hjælpe dem med at få plaketten tilbage, så er der også en anden god grund til, at de har lavet det.

- Vi har valgt at lave det her opslag i dag for at fortælle, hvorfor den ikke hænger, hvor den plejer at hænge, at vi ikke har mistet den som sådan. Den er simpelthen blevet stjålet, siger Rainer Gassner til Fredericia Dagblad.

Han har desuden forhørt sig ved Michelinguiden, om det er muligt at få en ny. Men der er intet nyt endnu.

