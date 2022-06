Retsdrama om rockermishandling

Ekstra Bladet

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): Et troværdigt kronvidne, hvis voldsomme forklaring er bakket op af vidner og fakta, eller en misbruger med huller i hukommelsen, i stof-psykose og med et incitament til at overdrive over for nuværende medlemmer af rockerklubben Mongrel Mob Riders.

Det er de to yderpositioner i sagen, hvor otte tidligere topfolk og folk med tilknytning til rockerklubben Mongrel Mob Riders på Fyn er tiltalt for langvarig frihedsberøvelse af 29-årige Chris, der selv var med i klubben på det tidspunkt.