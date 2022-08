Retslægerådet: Skader på barn var nye

- Et barn ville reagere umiddelbart eller højst 15-30 minutter efter så kraftige slag, sagde formand for Retslægerådet Søren Jacobsen i sagen om drabstiltalt dagplejer

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Det er ikke sandsynligt, at de dødelige kraniebrud på den 15 måneder gamle pige var blevet påført hende i tiden, inden hun blev afleveret cirka klokken kvart i syv om morgenen torsdag 29. november 2019.

Det fastslog formand Søren Jacobsen for landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, da han onsdag blev afhørt i sagen, hvor en 58-årig kvinde er tiltalt for med slag og ruskevold at have dræbt en etårig pige, da hun var i gæstedagpleje hos hende.

- Børn udviser symptomer enten umiddelbart efter, eller højst 15-30 minutter efter at være pådraget læsioner af den her karakter. Derfor antages det ikke som sandsynligt, at pigen kan have fået skaderne, inden hun blev afleveret i dagplejen om morgenen, lød det blandt andet i en erklæring fra Retslægerådet 29. april 2021.

Det er her ved Retten i Herning, at den uhyggelige sag mod den 58-årige dagplejer finder sted i disse dage. Foto Ernst van Norde

Retslægerådets 12 medlemmer med et bagland på 200 sagkyndige rundt omkring i landet har i forbindelse med sagen ved Retten i Herning tilsyneladende haft usædvanligt travlt, idet rådet har udarbejdet hele seks erklæringer. Den seneste så sent som tirsdag i denne uge, hvori det blandt andet konkluderes:

- Et barn er ikke i stand til at gå eller stå efter et traume (slag) af denne karakter, lød det blandt andet i erklæringen, som med forsvarer René Knudsens øjne har efterladt en vis uklarhed om omstændighederne ved pigens død.

Ingen symptomer på hovedskader

René Knudsen hæfter sig ved, at Retslægerådet i deres fjerde af de i alt seks erklæringer 12. august i år skriver, at 'skaderne på pigen med 50 procent sandsynlighed er påført 24 timer inden CT-scanningen.' Pigen blev CT-scannet på Aarhus Universitetshospital i Skejby klokken cirka seks om morgenen 29. november 2019.

- Vi forstår godt, at man studser over de to svar, sagde retslægerådets formand og fortsatte:

- Vi mener stadig ikke, at pigen kan være påført skaderne, inden hun blev afleveret i dagplejen om morgenen.

Han understregede desuden, at Retslægerådet udtaler sig kollektivt, og at der i alle erklæringerne i sagen har været enighed blandt de medlemmer, der har været inde over.

Det var i denne børneinstitution i lokalområdet, at den 58-årige dagplejer i en periode på et halvt år arbejdede videre med små børn, efter at hun ifølge politiet havde begået et grusomt drab på den lille pige. Foto Ernst van Norde

Søren Jacobsen forklarede endvidere, at Retslægerådet havde lagt til grund - via udsagn fra andre vidner i sagen - at den afdøde pige ikke havde udvist symptomer (på hovedskader) i løbet af dagen.

- Man vil umiddelbart være mærket af den her type skader. Derfor lægger vi vægt på barnets tilstand, da hun blev afleveret, sagde Søren Jacobsen, der udover sit formandshverv er professor i reumatologi og intern medicin på Rigshospitalet i København.

Behandling var udsigtsløs

Den 15 måneder gamle pige døde som følge af kraniebrud efter blodansamling og væskeophobning under den hårde hjernehinde. Pigen havde to kraniebrud i baghovedet og flere knoglebrud i nakken og på to bryst-ryghvirvler. Sidstnævnte skade kan være sket efter at være blevet sat hårdt ned, vurderede vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen ved et af de tidligere retsmøder.

Pigens respirator blev slukket klokken 01.40 natten til 29. november 2019, og hun blev erklæret død 13 minutter senere. Inden da havde lægerne konstateret, at skaderne var så omfattende, at behandling var udsigtsløs.

I Retslægerådets femte erklæring dateret 19. august i år lyder det blandt andet, at 'læsionerne (hos den afdøde pige) ikke ville være forenelige med symptomfrit interval.'

Med andre ord mener rådet heller ikke her, at pigen kan være påført sine traumer (slag), inden hun blev afleveret i gæstedagplejen på villavejen i den lille, midtjyske by for knap tre år siden.

Den 58-årige, drabstiltalte dagplejer nægter sig skyldig i nævningesagen, som fortsætter med anklagemyndighedens og forsvarets procedure i morgen og slutter på mandag med skyldskendelse og dom.

